В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай инфицирования новым вариантом коронавируса «омикрон» был подтвержден в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

В ведомстве рассказали, что штамм был выявлен у гражданина Аргентины, который возвращался через США из ЮАР. Мужчина въехал в страну 30 ноября, оба теста, сделанные им до вылета и после прибытия, показали отрицательный результат. 2 декабря, еще будучи на карантине, он сделал повторный тест, который и выдал положительный результат.

Путешественник прошел полную вакцинацию от коронавируса, болезнь протекает бессимптомно.

29 ноября власти страны ввели обязательный карантин для всех туристов, которые были в африканских странах в течение 14 дней до въезда в республику.

Ранее ВОЗ заявил, что новый вариант коронавируса обнаружен в 38 странах. В России он пока не выявлен. Несмотря на это для борьбы с омикрон-штаммом Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование.