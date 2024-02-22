Новый перинатальный центр в Казани: роды любой сложности, операции в утробе, умные палаты

Старт работе нового перинатального центра при казанской больнице №7 дал сегодня Президент России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вперед! Желаю удачи»

В Казани состоялось торжественное открытие нового перинатального центра на базе седьмой городской больницы.

По видеосвязи его открыли Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«У вас такая команда, смотрю, сзади стоит мощная. Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе, такой нужной», – отметил Владимир Путин.

Он поздравил медиков и жителей республики с открытием нового медицинского учреждения и пожелал всего самого лучшего. Раис республики попросил дать команду, чтобы центр приступил к работе.

«Вперед! Желаю удачи», – ответил глава государства.

Первый камень в фундамент нового перинатального центра заложили 1 марта 2022 года, и уже сегодня здесь начнут принимать будущих мам.

В новом центре будут принимать 8 тысяч родов в год

В новом перинатальном центре будут помогать беременным женщинам из группы высокого риска и принимать самые сложные роды. Новый центр будет обслуживать Казань и близлежащие районы республики.

«Это огромное событие в республике – открытие перинатального центра третьего уровня. Напомним, перинатальный центр уже много лет работает на базе Республиканской клинической больницы. Теперь появился и второй такой центр. Каждый из этих перинатальных центров будет отвечать за определенные районы – республику поделят пополам», – отметил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Перинатальный центр объединится с уже работающим роддомом седьмой городской больницы. По словам министра, в планах сотрудников центра принимать 8 тысяч родов в год.

Марсель Миннуллин: «Это огромное событие в республике – открытие перинатального центра третьего уровня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь будет работать почти тысяча сотрудников

Главный врач седьмой городской клинической больницы Артур Делян отметил, что в центре будут работать 917 сотрудников, 218 из них – врачи.

«Персонал подобран заблаговременно, мы за два года начали эту работу, потому что знали, что будет дан старт строительству этого перинатального центра», – отметил он.

Руководить новым казанским перинатальным центром будет заместитель главного врача по акушерству и гинекологии седьмой городской больницы Татьяна Шигабутдинова.

«Главный врач у нас – руководитель всей структуры. У нас есть замглавного врача по акушерству и гинекологии Шигабутдинова Татьяна Николаевна. И это служба входит в ее фронт работы», – отметил Делян.

Артур Делян отметил, что в центре будут работать 917 сотрудников, 218 из них – врачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роды любой сложности могут принять в приемном покое

Главный врач отметил, что принимать женщин начнут уже сегодня. «Татар-информ» побывал на экскурсии в новом перинатальном центре до того момента, как туда начали поступать первые пациентки.

В приемном отделении центра оборудованы три смотровых для поступающих пациенток. Если состояние женщины будет критическим, то принять роды у нее смогут в операционной, которая расположена неподалеку от приемного покоя, на первом этаже.

В приемном отделении центра оборудованы три смотровых для поступающих пациенток Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если женщина поступает с массивным кровотечением, во втором периоде родов или в другой экстренной ситуации, то все манипуляции будут происходить здесь. С бригадой спустится врач-анестезиолог и неонатолог. У нас все акушерки и врачи, которые работают в приемно-диагностическом отделении, умеют принимать роды», – отметила заведующая приемно-диагностическим отделением перинатального центра Ирина Абдуллина.

Ирина Абдуллина: «У нас все акушерки и врачи, которые работают в приемно-диагностическом отделении, умеют принимать роды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под ее руководством находятся и особенные Мельцеровские боксы – это отдельные закрытые палаты. Их в учреждении две. Они предназначены для принятия родов у женщин с особо опасными, заразными инфекциями.

«Бригада привозит таких женщин к отдельному входу. Женщина будет заходить сюда через санпропускник. В боксе она будет жить, лечиться, рожать. Здесь можно проводить операции», – объяснила она.

Это как родильный дом в миниатюре, с герметичными стенами, чтобы все пациенты были в безопасности.

Мельцеровские боксы предназначены для принятия родов у женщин с особо опасными, заразными инфекциями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Операционная с камерами для связи с федеральными центрами

На одном этаже расположены шесть индивидуальных родильных залов. На важном для семьи событии смогут присутствовать супруги рожениц или родственники.

«Условия приближены к домашним», – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии седьмой городской больницы Татьяна Шигабутдинова.

«Условия приближены к домашним» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В другом крыле четыре операционные, одна из них гибридная. Это гордость перинатального центра. Здесь смогут проводить самые сложные операции, даже внутриутробные.

«Например, когда женщина беременна двойней и в какой-то момент один плод начинает развиваться за счет другого, с помощью фетальной хирургии проводится операция по разделению этих детей. Сосуды пережигаются, и каждый из них самостоятельно развивается и появляется на свет», – объяснила заведующая вторым отделением ультразвуковой диагностики ГКБ №7 Алсу Санатуллова.

Алсу Санатуллова: «Когда женщина беременна двойней и в какой-то момент один плод начинает развиваться за счет другого, с помощью фетальной хирургии проводится операция по разделению этих детей» Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

В гибридной операционной смогут помочь при резус-конфликте, когда у мамы и плода разная группа крови и малыш в какой-то момент начинает испытывать анемию. Врачи в операционной смогут провести внутриутробное переливание крови. Здесь же есть возможность оперировать новорожденных.

«В данный момент, если у новорожденного случилась какая-то экстренная хирургическая патология, мы транспортируем его в Детскую республиканскую клиническую больницу. Теперь нам не придется его никуда везти, мультидисциплинарная бригада будет выезжать к нам», – добавила Шигабутдинова.

Операционная оборудована встроенными камерами для телемедицины Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

Операционная оборудована встроенными камерами для телемедицины – прямо во время операции медики смогут консультироваться с перинатальным центром РКБ или с федеральными центрами.

Умная палата и VR-очки для мам

В перинатальном центре есть и отделение реанимации детей с кувезами – инкубаторами для выхаживания новорожденных. Для малышей, которые появились на свет с заболеваниями, открыли отделение медицинской реабилитации.

Резеда Бодрова: «Это учреждение по своему функционалу будет направлено на прием деток, которые родились с экстремально низкой массой тела или имеют какую-то перинатальную патологию» Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

«Это учреждение по своему функционалу будет направлено на прием деток, которые родились с экстремально низкой массой тела или имеют какую-то перинатальную патологию, что позволит максимально быстро брать ребенка на реабилитацию без листа ожидания. Если ребенок рождается в перинатальном центре, попадает в отделение патологии новорожденных, достигает определенной стабильности, то он без листа ожидания переводится к нам на второй этап реабилитации», – объяснила главный специалист по медицинской реабилитации седьмой больницы Резеда Бодрова.

В перинатальном центре есть и отделение реанимации детей с кувезами – инкубаторами для выхаживания новорожденных Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

В отделении 18 коек. Есть кабинеты физиотерапии: светотерапия, лечение током, гидротерапия. Здесь будут применять технологию сухой иммерсии – создания невесомости на Земле, которая будет улучшать чувствительность у ребенка.

Здесь будут применять технологию сухой иммерсии – создания невесомости на Земле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в центре предусмотрены кабинеты психоэмоциональной диагностики и коррекции состояния матерей после родов.

«Если есть какая-то патология у ребенка, мы понимаем, что необходимо оказать психологическую помощь его маме», – отметила Бодрова.

В отделении будет проводиться групповая или индивидуальная терапия с психологом. Есть даже VR-очки для погружения в виртуальную реальность, отвлечения и отдыха с программами на любой вкус: морcкой берег, шум леса или другие.

В центре предусмотрены кабинеты психоэмоциональной диагностики и коррекции состояния матерей после родов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна особенность центра – умная реабилитационная палата, которую разработали, будучи школьниками, Карим Бодров и Артемий Зайнутдинов. Несколько подобных уже открыто в центре реабилитации «семерки». Эта палата необходима женщинам с ограниченной мобильностью. Здесь при помощи голосовых команд можно управлять светом, открывать жалюзи, включать музыку и даже менять в комнате подсветку.

Для успокоения души…

На седьмом этаже расположились молитвенная и молельная комнаты для православных и мусульман. Здесь роженицы и медики смогут помолиться в свободные минуты.

Молитвенную комнату вскоре осветят в честь иконы Божией Матери – помощницы в родах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молитвенную комнату вскоре осветят в честь иконы Божией Матери, помощницы в родах. А в молельной комнате хазрат сможет провести обряд имянаречения малыша.

«Комната будет открыта круглосуточно, потому что у нас намаз есть и дневной, и ночной. Хазрат Халим будет здесь консультировать и читать молитвы», – рассказала Зухра ханум.

В молельной комнате хазрат сможет провести обряд имянаречения малыша Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу после открытия перинатального центра Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев дали старт еще одному важному проекту – открылся новый хоспис. Об этом уникальном учреждении «Татар-информ» рассказывал неоднократно.