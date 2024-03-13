Глава Минздрава рассказал, как изменится процесс прохождения диспансеризации в РТ

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Процесс прохождения диспансеризации в Татарстане станет удобнее. Об этом на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«В ближайшее время появится ряд определенных видоизменений в работе амбулаторного звена, в частности крупных городов, таких как Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны, – отметил он. – Это отдельные зоны для диспансеризации в поликлиниках. Не вздумайте смешивать потоки идущих на диспансеризацию и общий поток людей, сидящих в очереди. Почему люди, особенно трудоспособного возраста, не идут проверяться? Зачем им сидеть в очередях и смотреть на усталость персонала как врачебного, так и сестринского?».

К тому же, указал Миннуллин, в планах затронуть и сельское здравоохранение, и более тщательно подходить к диспансеризации в этой местности.

Также будет установлен тайминг – то есть временные рамки, за которые человек должен будет пройти диспансеризацию. Кроме того, по словам министра, продолжится работа с населением, например, в планах запустить больше рекламных роликов с призывом проходить диспансеризацию и проверять здоровье на регулярной основе.