«Они умирают во сне безо всяких причин»: педиатр о защите от внезапной детской смерти

Ильдус Лутфуллин: «У этого синдрома есть свои закономерности. Это не случайность, это какое-то заболевание, причина которого не ясна»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот ребенок не должен был умереть»

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это то, чего боится каждый родитель. Чаще всего дети в возрасте до года уходят во сне. На сегодня никакого объяснения, почему это происходит, нет.

«Исследование места события, анамнез ребенка, его истории и вскрытие не дают нам никакого объяснения, почему это произошло. Это происходит просто потому, что происходит. У этого синдрома есть свои закономерности. Это не случайность, это какое-то заболевание, причина которого не ясна, но которое происходит всегда примерно одинаково», – объяснил «Татар-информу» доцент кафедры педиатрии и неонатологии Казанской государственной медицинской академии, врач-педиатр Ильдус Лутфуллин.

Врач подчеркнул, что важно не путать синдром внезапной детской смерти со скоропостижной смертью. Скоропостижная смерть происходит, если ребенок чем-то болел, но заболевание не находили, диагноз не был поставлен, ребенок не получал лечение, в итоге это привело к летальному исходу. В этом случае диагноз ребенку ставят посмертно.

В случае же с синдромом внезапной детской смерти ни анамнез, ни вскрытие не дают медикам ответа, почему этот ребенок умер.

«Когда умирает ребенок, который чем-то болел: онкологическим заболеванием или пороком сердца, – мы понимаем, что система здравоохранения вложила весь ресурс для того, чтобы его спасти. Но сделать это не удалось, он погиб. Здесь понятная ситуация, трагичная, но в ней есть хотя бы какая-то справедливость. Старались, хотели, не получилось. А когда здоровый ребенок, у которого фактически не было причин для смерти, кроме его предрасположенности, умирает, это ситуация, которая требует какого-то решения. Она какая-то несправедливая. Потому что он не должен был умереть», – подчеркнул врач.

Нужно пережить критический период развития с двух до четырех месяцев Фото: © «Татар-информ»

Три фактора, влияющие на развитие СВДС

По словам педиатра, теоретическое изучение этого явления привело к тому, что медики выявили факторы, которые могут повлиять на возникновение синдрома внезапной детской смерти.

«Можно сказать, что это такая табуретка, которая стоит на трех ножках. Первая ножка – это внутренняя склонность человека, вторая – это критический период развития – от 2 до 4 месяцев, и третья ножка – это какой-то внешний фактор, который привел к тому, что эти первые два фактора не реализовались», – объяснил Ильдус Лутфуллин.

Внутренняя склонность связана с генетикой. Однако эта наука до сих пор не так хорошо изучена, говорит кандидат медицинских наук, а потому точного ответа, почему наступает внезапная смерть, нет. Ученые от медицины склоняются к тому, что генетическая причина явно имеет место.

Замечено, что чаще всего СВДС развивается у мальчиков, особенно у недоношенных. Кроме того, в зоне риска и семьи, где социально-экономический уровень невысок.

Второй фактор – нужно пережить критический период развития с двух до четырех месяцев. И если на первый и второй фактор родители повлиять не могут, то третий возможно исключить.

«Основные рекомендации направлены как раз на то, чтобы у этой табуретки на трех ножках убрали ту ножку, на которую можно воздействовать, то есть исключили внешнее воздействие. Чтобы в итоге это трагическое событие не произошло», – отметил Ильдус Лутфуллин.

Кровать, на которой спит младенец, должна быть пустая, твердая, без наклонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Четыре важных правила, которые уберегут ребенка от внезапной смерти

Рекомендации по профилактике синдрома внезапной детской смерти разработаны на основании изучения большого количества случаев внезапной детской смерти. Математическим путем были выявлены закономерности, которые приводят к реализации этой склонности.

Неправильная поза во сне.

Педиатр подчеркнул: очень важно, чтобы родители правильно укладывали детей спать.

«Ребенок должен спать строго на спине, голова может быть повернута вбок, но он не должен лежать на животе или на боку. Это наша традиция – думать, что ребенка надо укладывать на бочок, и это очень большая ошибка. Ребенок должен спать всегда только на спине», – подчеркнул врач.

Ребенок должен спать отдельно.

«Тут у нас тоже есть разногласия. Консультанты по грудному вскармливанию часто говорят: спите с ребенком, обнявшись, – это так хорошо, так классно. Действительно, это классно, но не для ребенка. Он должен спать отдельно. У него должна быть отдельная постель, потому что взрослая постель ему не подходит», – добавил Лутфуллин.

Правильная постель.

Кровать, на которой спит младенец, должна быть пустая, твердая, без наклонов.

«Если постель слишком мягкая, это каким-то образом нарушает дыхание ребенка, и реализуется синдром внезапной детской смерти», – подчеркнул врач.

Ребенку нельзя дышать табачным дымом.

«Должен быть запрет на любой контакт с табачным дымом: до беременности, во время беременности, а самое главное, после того, как ребенок родится. Табачный дым нарушает работу дыхательного центра, и в итоге ребенок, который в других ситуациях проснулся бы и сделал вдох, не просыпается, потому что его дыхательный центр поражен табачным дымом», – объяснил доктор.

Важно, по словам педиатра, обязательно кормить ребенка грудью. Соска, говорит врач, полезна. И еще важно вакцинировать малыша по календарю прививок.

Сказать, что обычная семья защищена от этого, нельзя. Такое может произойти в любой семье Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мама уложила малыша утром спать, в обед обнаружила мертвым»

Педиатр вспомнил случай, который произошел несколько лет назад. Малыш родился доношенным, здоровым, его выписали из роддома в удовлетворительном состоянии, его вакцинировали. Все это говорит о том, что ребенок был в целом здоров.

«Этот ребенок был осмотрен педиатром и медсестрой шесть раз, то есть он не был без медицинского внимания. На четвертом месяце жизни, через неделю после того, как он последний раз был у педиатра, был уложен спать утром и в обед мамой был найден мертвым в постели. На вскрытии ничего нет. У него есть особенности, которые могут быть у любого ребенка. Это не было насильственной смертью. У него не было каких-то заболеваний, которые могли бы привести к его скоропостижной смерти», – рассказал врач.

Он объяснил, что обычно это так и происходит – ребенок ничем не болел, медицинским вниманием обделен не был. Да, по словам врача, чаще это происходит в семьях с отягощенным социальным фактором: жизнь в общежитии, нехватка денег на еду, курение мамы и папы. Однако сказать, что обычная семья защищена от этого, нельзя. Такое может произойти в любой семье.

Педиатр рассказал об известном во всем мире деле австралийки Кэтлин Фолбигг. Женщину обвинили в том, что она убила четверых своих детей.

«У нее было четверо детей: Калеб, Патрик, Сара и Лора. Все эти четверо детей у нее в течение семи лет один за другим погибали. Ее в итоге обвинили в том, что она убивала их. Она отсидела в тюрьме 20 лет. Различные сообщества, даже нобелевские лауреаты, писали открытые письма о том, что нужно дело пересмотреть, наверняка есть генетический фактор», – рассказал врач.

Три-четыре года назад был найден биологический материал двоих из ее детей. И генетические исследования показали, что дети были генетически склонны к внезапной смерти.

Кэтлин оправдали и освободили, новости об этом появились в июне этого года.

«Когда случаи синдрома внезапной детской смерти повторяются в одной семье, это говорит о том, что есть какая-то генетическая закономерность, о которой пока мы просто не знаем еще», – объяснил казанский врач.

«Даже одна детская смерть – это всегда много» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Внезапно умереть могут и дети старшего возраста, но это редкость

Внезапно умереть человек может в любом возрасте. Врач привел пример, что бывают случаи внезапной сердечной смерти, когда у взрослого без причин останавливается сердце.

«У детей старше года внезапная смерть тоже бывает. Она называется “внезапная смерть детства”. Она развивается не так, как синдром внезапной детской смерти. И самое главное, случается намного реже. Внезапная смерть детства настолько редка, что трудно определить, с чем она связана, выяснить ее факторы риска», – объяснил врач.

«Врач должен проинформировать: “Дорогая мама, дорогой папа, вот четыре правила, они очень важные, бояться ничего не надо, просто, пожалуйста, их соблюдайте”» Фото: © «Татар-информ»

В Казани бывает несколько случаев СВДС в год

В Казани с начала года уже было несколько случаев внезапной детской смерти.

Ильдус Лутфуллин рассказал, что в сентябре Управление здравоохранения Казани приняло важный приказ по профилактике синдрома внезапной детской смерти. В соответствии с этим документом все молодые мамы и папы четыре раза должны услышать о том, что такое синдром внезапной детской смерти и как его избежать во время беременности, в роддоме и на первых месяцах жизни малыша.

«Мы разработали определенную модель, как врач должен об этом говорить. Он должен, не пугая родителей, в спокойной форме просто проинформировать об этом: “Дорогая мама, дорогой папа, вот четыре правила, они очень важные, бояться ничего не надо, просто, пожалуйста, их соблюдайте”», – объяснил доктор.

Педиатр уверен, что о профилактике внезапной детской смерти говорить необходимо много и часто, не надо воспринимать этот синдром как что-то нехорошее, о чем лучше молчать. Чем больше об этом будут говорить, тем реже это будет происходить.

«Несколько таких случаев в год в Казани обязательно бывает. И это немало. Дети вообще не должны умирать. Даже одна детская смерть – это всегда много», – подчеркнул врач.