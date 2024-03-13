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Педиатры Казани будут рассказывать детям и их родителям, как избежать травм
В Казани детские врачи должны будут разговаривать с маленькими пациентами и их родителями о том, как избежать различных травм. Об этом на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, руководитель горздрава города Владимир Жаворонков.
«На подписи находится приказ по обязательности информирования родителей и детей более старшего возраста о профилактике детского травматизма, защите детей от несчастных случаев», – отметил он.
Начальник горздрава попросил у мэра города поддержать эту идею. Педиатры должны будут беседовать на эту тему с родителями, а в медицинских организациях будут показывать информационные ролики.
Владимир Жаворонков напомнил, что подобный приказ чуть меньше года назад был принят по информированию родителей о синдроме внезапной детской смерти. Он подчеркнул, что с принятия приказа и начала показа роликов в родильных домах, детских больницах, а также бесед педиатров с мамами и папами в Казани не было ни одного случая смерти по этой причине.
Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, как бороться с синдромом внезапной детской смерти.
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