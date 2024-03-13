news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Татарстан – республика достижений 13 марта 2024 14:05

Метшин рассказал, где в Казани появятся поликлиники и амбулатории в этом году

Скопировать ссылку
Метшин рассказал, где в Казани появятся поликлиники и амбулатории в этом году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году в Чебаксе и Богородском появятся врачебные амбулатории. Об этом на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Уже распахнул свои двери Перинатальный центр седьмой городской больницы. Готовится к открытию врачебная амбулатория в Чебаксе. В этом году будет построена диагностическая врачебная амбулатория в Богородском, начнется строительство приемно-диагностического отделения 18-й горбольницы. Ко дню города планируем довести до конца строительство одной из самых крупных поликлиник в Казани в "Салават Купере"», – отметил градоначальник.

В настоящее время капитальный ремонт продолжается в казанских больницах №2, №16, №18 и Госпитале для ветеранов войн.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Здоровье #Ильсур Метшин #Казань #Татарстан – республика достижений
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100