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Метшин рассказал, где в Казани появятся поликлиники и амбулатории в этом году
В 2024 году в Чебаксе и Богородском появятся врачебные амбулатории. Об этом на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
«Уже распахнул свои двери Перинатальный центр седьмой городской больницы. Готовится к открытию врачебная амбулатория в Чебаксе. В этом году будет построена диагностическая врачебная амбулатория в Богородском, начнется строительство приемно-диагностического отделения 18-й горбольницы. Ко дню города планируем довести до конца строительство одной из самых крупных поликлиник в Казани в "Салават Купере"», – отметил градоначальник.
В настоящее время капитальный ремонт продолжается в казанских больницах №2, №16, №18 и Госпитале для ветеранов войн.
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