В Альметьевске покажут уличный спектакль «Абикины сказки» в рамках фестиваля «Курше»

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

14 января Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана превратится в театральную площадку под открытым небом. В рамках зимнего республиканского фестиваля «Курше» здесь состоится показ уличного спектакля «Абикины сказки», подготовленного альметьевским творческим коллективом «Легкие крылья».

Начало представления – в 18:00. Зрителей ждет погружение в атмосферу самобытной татарской деревушки, где в маленьком домике Абики – бабушки – будут звучать ее волшебные истории. Спектакль познакомит с любимыми татарскими персонажами – Шурале, Су Анасы, Убырлы – и расскажет легенду о Зухре.

Для всех гостей будет организовано чаепитие с ароматным татарским чаем.

Проект стал победителем зимнего сезона грантового конкурса «Курше», который проводится по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.