В «Күрше» появился новый формат для участия без софинансирования и опыта

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В зимнем сезоне фестиваля «Күрше» впервые предусмотрено отдельное направление «Күрше. Беренче адым» для поддержки тех, кто только пробует себя в организации событий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.

По словам Нагумановой, новое направление создано для жителей, которые ранее не участвовали в грантовых конкурсах или подавали заявку на «Күрше», но не становились победителями. «Мы откатились назад и вспомнили про тех, кто ни разу никогда не подавал никаких грантов и ни разу никогда в подобных мероприятиях не участвовал», – подчеркнула она.

Заявка в этом направлении подается по упрощенной форме: обязательное софинансирование не требуется, как и гарантийные письма от партнеров.

«Мы убираем обязательный сбор сведений о софинансировании и гарантийные письма от партнеров, а также исключаем раздел об опыте команды. То есть даже тот, кто никогда ничего подобного не делал, может сформировать заявку, подать ее и, если она выиграет, получить до 300 тыс. рублей», – пояснила Нагуманова.

Участнику необходимо описать идею и программу событий. Как и в основном конкурсе, нужно провести не менее трех мероприятий с общим охватом от 600 человек. Участвовать могут только самозанятые жители Татарстана старше 18 лет, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Размер поддержки – до 300 тыс. рублей.

Направление ориентировано прежде всего на районы республики: подать заявку нельзя в Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Елабужском и Альметьевском муниципальных районах. «Посмотрев на географию „Күрше“, мы решили, что Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск (просто потому, что они действительно показали отличные результаты) в этом направлении не участвуют», – объяснила Наиля Нагуманова.

«У „Күрше“ должен быть понятный вход для команд с разным опытом. Мы рассчитываем, что сильные инициативы будут появляться не только там, где уже есть опыт участия, но и на территориях, которые только начинают включаться», – подчеркнула директор фонда.

Результаты конкурсного отбора объявят 10 декабря. Сами зимние события стартуют в январе.