В Кукморе прошел XI Всероссийский фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки»

Фото: © Фаниль Марсутдинов

5 января в городе Кукмор прошел один из самых душевных и ожидаемых праздников зимы – XI Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки».

Мероприятие, организованное при поддержке Республиканского гранта зимнего сезона фестиваля «Күрше», Администрации Кукморского района и Кукморского валяльно-войлочного комбината, в очередной раз подтвердило статус события как одного из ключевых культурных брендов Татарстана. Фестиваль собрал на своей площадке более 4,5 тыс. гостей.

Фото: © Фаниль Марсутдинов

Торжественную церемонию открытия украсили своими приветствиями почетные гости: глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев, заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, директор Кукморского валяльно-войлочного комбината Ляля Шарипова, участник специальной военной операции Эдуард Кузьмин и другие официальные лица. Они подчеркнули огромное значение фестиваля для сохранения народных традиций и укрепления межрегиональных культурных связей.

В течение всего дня для гостей фестиваля были организованы самые разные активности: веселые зимние забавы, народные гуляния, праздничная программа с музыкой и танцами, традиционные народные зимние игры и многое другое.

Фото: © Фаниль Марсутдинов

Центром притяжения в этот день стала Комсомольская площадь, где раскинулась шумная и красочная ярмарка. Ее главными героями выступили знаменитые кукморские валенки – уютные, яркие, украшенные тонкой ручной вышивкой и традиционным орнаментом, олицетворяющие собой многовековое ремесленное наследие края.

Особой изюминкой праздника стала стильная презентация-дефиле на сцене, где были представлены современные зимние коллекции: стильные куртки от Швейной фабрики, а также уютные угги и традиционные валенки от Кукморского валяльно-войлочного комбината.

На отдельной площадке свои самобытные ремесленные традиции и изящные ручные работы представили гости из Удмуртии.

Фото: © Фаниль Марсутдинов

Одним из самых оживленных и зрелищных событий фестиваля стали спортивные и творческие состязания команд. В них встретились 7 коллективов из муниципальных районов Татарстана – Атнинского, Высокогорского, Кукморского, Новошешминского – и других регионов России: Чувашской Республики и Кировской области.

По итогам напряженной борьбы были определены победители:

Гран-При фестиваля завоевала команда «Черные медведи» Малмыжского района Кировской области;

1 место – команда «Килде-китте» Кукморского района Республики Татарстан;

2 место – команда «Әтнә КИСтекләре» Атнинского района Республики Татарстан;

3 место – команда «Канаш Ен» Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Фото: © Фаниль Марсутдинов

Отдельным ярким событием стал традиционный турнир «Футбол в валенках». В нем приняли участие 16 команд из муниципальных районов Татарстана.

Завершился фестиваль большим праздничным концертом. Со сцены звучали народные и современные татарские песни в исполнении творческих коллективов Кукморского района, популярных артистов Разиля Камалова и Рафины Ганиуллиной, а также группы ABIEM PROJECT. Ведущими праздника стали Руслан Гильмутдинов и Рузаль Ахмадиев.

Фестиваль «Кукморские валенки» – это живая летопись народной души, где каждое изделие, каждый звук песни и каждый спортивный поединок рассказывают историю любви к родной земле. Это встреча с мастерством, передающимся из поколения в поколение, и с тем особым теплом, которое рождается только в кругу друзей. Это праздник, где зима становится уютнее, а душа – светлее.