Горнолыжный фестиваль «Крутой спуск» прошел на площади у Казанского Кремля

Сегодня у стен Казанского Кремля успешно прошел второй горнолыжный фестиваль «Крутой спуск. Кремль» – ключевое событие зимнего сезона республиканского фестиваля «Күрше».

Масштаб события в этом году заметно вырос. Как рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, если в 2024 году было около 300 участников, то в этом – уже более 350 только на момент регистрации, а к финалу их число приблизилось к пятистам.

«Мы сделали трассу сложнее, подняли трамплин, добавили новую трубу. И это сразу дало результат – в этом году соревнования вышли на другой уровень, стали намного интереснее», – отметил Салихов.

Он объяснил, что фестиваль в этом году стал масштабнее и устойчивее благодаря поддержке республиканского фестиваля «Күрше».

Для участников организовали две трассы разного уровня сложности.

Профессиональный спуск прошел от кремлевской стены до площади Тысячелетия. Его протяженность составила 100 метров, перепад высот – 20 метров, а на трассе были установлены трамплины с пролетом до шести метров.

Отдельную трассу оборудовали для любителей и начинающих спортсменов. Все элементы были созданы под руководством профессиональных райдеров и шейперов, имеющих опыт работы над сноупарками.

«Тот, кто стоит на горных лыжах, на сноуборде, преодолевает такие спуски – это человек потрясающий, интересный», – обратилась к участникам и зрителям заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Она особо отметила смелость всех райдеров, включая юную Зару и спортсмена Ильнура, совершившего спуск на протезе.

«Не жалейте аплодисментов, друзья!» – призвала она толпу зрителей.

В рамках фестиваля прошли соревнования в семи номинациях, среди которых: «Лучший трюк на джиб-споте», «Самый быстрый сноубордист и лыжник», «Царь горы».

Особый восторг публики вызвали массовые и костюмированные спуски, где креатив ценился наравне со спортивным мастерством.

Среди новшеств этого года также был представлен джиб-спот, выполненный из морского контейнера. Эта многофункциональная конструкция позволила участникам выполнять трюки разного уровня сложности.

География участников в этом году увеличилась.

«Сегодня я уже встречал здесь жителей Томска, Московской, Ивановской областей. Это показывает наш туристический, событийный потенциал», – сообщил куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

По его словам, «Крутой спуск» – одно из ключевых событий этой зимы, потому что оно считается межрегиональным.

Участница фестиваля Лилия поделилась эмоциями от спуска.

«Скатиться с этой горки было моей очень большой мечтой – стать частью такого масштабного праздника. Я всегда смотрю на эту гору у нашего красивого Кремля и хотела скатиться с нее на лыжах. Я думаю, такие мероприятия надо популяризировать, потому что вести активный образ жизни должно быть модно!» – сказала она.

Ритм празднику задал диджей Bubblegum. Музыка добавила драйва трюкам на склоне и поддерживала энергичную атмосферу на всей площадке.

Фестиваль «Крутой спуск. Кремль» проходит в рамках зимнего сезона фестиваля «Күрше», организованного по инициативе Института развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.