«Не сопротивляйтесь и не паникуйте»: правила, которые могут спасти жизнь при теракте

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел чудовищный террористический акт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К теракту невозможно подготовиться заранее, к нему надо быть готовым всегда

В минувшую пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел чудовищный террористический акт. Мужчины в камуфляже ворвались в здание концертного зала с автоматами и стали расстреливать людей в упор, после чего подожгли здание.

Ужасная трагедия унесла жизни 143 человек, в том числе детей. Кроме того, больше 350 человек получили ранения.

На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы. Идет следствие. Сейчас вся страна и весь многонациональный народ России скорбят по жертвам теракта.

К сожалению, любой из нас по стечению обстоятельств может оказаться заложником преступников. В экстремальных ситуациях человек должен точно представлять, как себя вести, а также быть психологически готовым к самозащите, отмечают в Национальном антитеррористическом комитете России.

Преступники действуют внезапно и, как правило, без предупреждения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Любой подозрительный предмет может оказаться взрывчаткой

Зачастую террористы выбирают для своих атак места массового скопления людей, например международные аэропорты, торговые центры, метро и т.д. Следует быть крайне внимательными, находясь в подобных местах, а также обращать внимание на подозрительных людей и предметы. Преступники действуют внезапно и, как правило, без предупреждения.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, следует сообщить о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей – возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, сообщите о находке в полицию.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели.

Во всех перечисленных случаях:

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

зафиксируйте время обнаружения предмета;

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы – помните, что вы являетесь важным очевидцем. Зачастую террористы выбирают для своих атак места массового скопления людей, например международные аэропорты, торговые центры, метро Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всегда узнавайте, где находятся запасные выходы из помещения

Сообщение об эвакуации может поступить не только при обнаружении взрывного устройства и теракте, но также при пожаре, стихийном бедствии. В подобных случаях следует брать с собой набор предметов первой необходимости и документы.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

отключите электричество, воду и газ;

окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;

обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров;

возвращайтесь в помещение только после разрешения ответственных лиц.

Главное в случае ЧП – не поддаваться панике. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье ваши и окружающих вас людей.

Главное в случае ЧП – не поддаваться панике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как вести себя в толпе, чтобы выжить

Избегайте больших скоплений людей, не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если все-таки вы оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь из нее выбраться.

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

Старайтесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

Старайтесь любыми способами удержаться на ногах.

Не держите руки в карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше – ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки – их отдавят либо сломают. Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Если вы все же попали в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места наиболее опасны – проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах. Обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если вас взяли в заложники

Злоумышленники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа или выполнения конкретных условий – в любом случае ваша жизнь становится предметом для торга. В случае захвата в заложники помните, что ваше поведение может повлиять на обращение с вами. Придерживайтесь простых правил.

Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать их применить оружие и привести к человеческим жертвам (к примеру, кричать, плакать, угрожать).

Будьте готовы, что террористы могут использовать повязки на глаза заложников, кляпы, наручники или веревки.

Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза – для нервного человека это сигнал к агрессии, не ведите себя вызывающе.

Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну.

Если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь.

Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними.

При необходимости выполняйте требования преступников не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники.

Если необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.

Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Постарайтесь запомнить приметы преступников

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению соблюдайте следующие требования:

лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;

если есть возможность, держитесь подальше от дверных и оконных проемов.

Если вы оказались в заложниках, помните, что ваше поведение может повлиять на то, как с вами будут обращаться. Сохраняйте спокойствие и самообладание. Попытайтесь понять, что происходит. Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.

Будьте готовы к спартанским условиям жизни: неадекватной пище и условиям проживания, неадекватным туалетным удобствам. Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, если необходимо, просите об оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений – умственных и физических. Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь; если есть спички, подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните: чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.

В случае если вы оказались в захваченном самолете или автобусе, не следует привлекать внимание террористов Фото: © «Татар-информ»

Как вести себя в случае захвата самолета террористами

Общественный транспорт нередко подвергается атакам террористов. В случае если вы оказались в захваченном самолете или автобусе, не следует привлекать внимание террористов – осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы.

Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте с пассажирами национальность и религиозную принадлежность террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без того накалённую обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.

Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ бортпроводника – закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить все, что угодно, но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат подняться.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы следователей, и заранее припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше собственное время.

При активизация сил безопасности и правоохранительных органов не проявляйте любопытства – направляйтесь в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю

При нападении на аэропорт используйте любое доступное укрытие. Падайте даже в грязь, не бегите. Закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства – направляйтесь в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие: бордюр, торговую палатку, машину и т.п. Для большей безопасности накройте голову руками.

Если вы случайно узнали о готовящемся теракте, следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. В свою очередь ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл». «Татар-информ» рассказывал, что в последнее время детям и взрослым начали поступать сообщения с предложением совершить теракт.