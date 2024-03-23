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Происшествия 23 марта 2024 08:15

Более 60 человек погибли в результате теракта в «Крокусе»

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Как сообщили в СК РФ, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек, передает ТАСС.

Госпитализировали 115 человек, среди них 5 детей. По данным агентства, 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар, возникший после атаки террористов, был локализован и потушен на площади 13 тыс. кв.м.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.

#теракт
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