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Происшествия 27 марта 2024 10:47

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360

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Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 360, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

«По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей», – передает агентство.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.

На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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