«Я знаю, где ты живешь»: как подростков вербуют в террористы через мессенджеры

Авторы таких посланий сразу признаются, что пишут с Украины

«Мы знаем, где ты живешь, откажешься – убьем»

После теракта в Подмосковье подросткам по всей стране начали массово приходить сообщения с предложениями за деньги заминировать крупные объекты инфраструктуры. Просьбы подкреплялись угрозами жестокой расправы.

Авторы таких посланий сразу признаются, что пишут с Украины. В качестве запугивающего фактора используют личные данные подростка: пишут, что знают, где он живет или где учится. В случае отказа незнакомцы угрожают убийством – обещают найти и наказать.

Подобное сообщение, например, пришло подростку из Чистополя – ему предложили устроить теракт в родном городе, обещая снарядить все необходимым для этого и заплатить за работу 2 миллиона рублей.

Один из ярких примеров того, как для совершения преступления вербуют через мессенджер, – убийство военкора Владлена Татарского. Взрывное устройство ему принесла 27-летняя Дарья Трепова, которой пообещал золотые горы журналист из Украины. Преступница была сразу же задержана, суд отправил ее в колонию на 27 лет.

О том, как вербуют детей и почему некоторые из них ведутся на такие страшные уловки, рассказала доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук и клинический психолог Марина Гаралева.

«Когда подросток поддается на такие манипуляции, это говорит о том, что у подростка отсутствует связь с семьей. В таких случаях мы можем говорить о том, что в его семье есть тенденция к определенным нарушениям – дисфункциональности. Если семья функциональная и подростку всегда есть к кому обратиться, то такого не случится», – утверждает психолог.

Марина Гаралева рассказывает, что бывают случаи, когда ребенок считает себя виноватым и никому не говорит о том, что происходит, замыкаясь в себе Фото: vk.com/marinadmitr

«Те, кто вербует подростков, делают это профессионально – их этому обучают»

Марина Гаралева рассказывает, что бывают случаи, когда ребенок считает себя виноватым и никому не говорит о том, что происходит, замыкаясь в себе. То же самое и в случаях с вербовкой.

«Ребенок боится, что его за это будут ругать, он еще не понимает, что происходит. Очень важно объяснять подросткам, что они в любой момент могут обратиться к родителям, которые разберутся в ситуации», – говорит она.

Доцент говорит, что те люди, которые вербуют подростков, делают это профессионально, ведь их этому специально обучают.

«Это психологи-манипуляторы, которые используют определенные фразы, речевые обороты, определенные постановки вопросов, запугивание и шантаж. Соответственно, сейчас должна проводиться определенная информационная работа. Людям должны объяснять, что если ребенок или подросток попал в такую ситуацию, он должен обратиться к взрослому, который поможет ему найти выход из этой ситуации и предотвратить возможную трагедию», – утверждает Гаралева.

Очень важно объяснять подросткам, что они в любой момент могут обратиться к родителям, которые разберутся в ситуации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У террористов нет будущего»

Эксперты уверены, что такие провокации будут продолжаться, поэтому каждый должен быть начеку.

«В теракте в “Крокус Сити Холле” участвовал подросток – ему 19 лет, а подростковый возраст у нас длится до 21 года. Он совершил страшное противоправное действие. Я не думаю, что когда эти люди родились, когда они были детьми, их родители желали им такой участи. Их судьбы уже сломаны – было до и после. У них нет никакой судьбы. Я думаю, когда есть понимание того, что происходит, человек не пойдет на такое действие. Соответственно, если есть пропаганда, то и мы должны воздействовать определенным информационным методом. Мы должны рассказывать населению, чтобы они не попадали в такие ситуации», – считает психолог.

Марина Гаралева считает, что информацию до людей нужно доносить через социальную рекламу, проводить лекции.

«Вообще вербовка происходит тогда, когда у человека есть определенная проблема: тяжелое финансовое положение или он находится в тяжелом психологическом состоянии. Через проблему его можно зацепить, так и происходит вербовка. Вербуют и взрослых, но вербовать ребенка гораздо легче. Потому что у ребенка нет четких установленных убеждений, определенных правил, внутренних ценностей. Он еще только формируется», – отметила Марина Гаралева.

«Их судьбы уже сломаны – было до и после. У них нет никакой судьбы» Фото: © «Татар-информ»

«Когда тебя просят что-то сделать, отнести, передать – уже нужно задуматься»

Чтобы ребенок не стал скрывать от родителей, что ему предлагают совершить преступление, с ним должны быть выстроены доверительные отношения, подчеркивает психолог.

«Когда тебя просят что-то сделать, отнести, передать – уже нужно задуматься. Я считаю, что тут должен быть четкий протокол действий, чтобы ребенок понимал, в какой момент он должен обратиться к родителю. Но когда ребенок запуган, он не может подойти к маме и папе. Важно, чтобы родители не начали его ругать, а разобрались в ситуации», – советует Гаралева.

Если с подростком не удается выстроить доверительные отношения, он должен обратиться к психологу, советует Марина Гаралева.

«Если мама и папа не справляются с ребенком по разным причинам, они должны обратиться к специалисту. И работать над этой проблемой нужно уже сейчас, не надо откладывать это на потом. Тем более что это работа не одного дня. События, которые сейчас происходят, очень тяжелые. Если бы мне кто сказал, что я буду жить в таких условиях, я бы не поверила. Сейчас очень важно, чтобы вся страна – каждый из нас научился любить, принимать, перестраивать, что-то менять, глубинно начал что-то менять. На это потребуется какой-то определенный период», – говорит она.

Если вы не готовы забрать смартфон у ребенка, детский омбудсмен советует установить в гаджете «родительский контроль» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пока идет СВО, ребенку лучше выдать кнопочный телефон»

Детский омбудсмен Ирина Волынец на днях опубликовала в своем телеграм-канале пост – она озадачена проблемой вербовки подростков через мессенджеры.

«Детей нужно обучить правилам поведения в Сети. И вообще я считаю, что до окончания специальной военной операции лучше ограничить ребенка в использовании смартфона и выдать ему самый обычный кнопочный телефон. Это самое верное решение. Нужно объяснить ребенку, что это делается из соображений безопасности», – считает Ирина Волынец.

Если вы не готовы забрать смартфон у ребенка, детский омбудсмен советует установить в гаджете «родительский контроль».

«Если ребенку пишет подозрительный пользователь, нужно незамедлительно ограничить его доступ к интернету и сообщить обо всем в полицию. Просто заблокировать этот контакт и забыть – не вариант. Вы должны понимать, что эти люди могут завербовать детей из школы вашего ребенка, детей ваших соседей – любого ребенка из вашего окружения. Ребенок находится не в вакууме, и трагедия может произойти в любое время и в любом месте. Сейчас нужно проявлять не только бдительность, но и гражданскую ответственность. Нужно объяснять детям, чтобы они говорили об этом своим сверстникам, потому что не факт, что всем детям родители объясняют, как вести себя в такой ситуации», – рассказывает она.

«Нужно объяснять детям, что общение в Сети с незнакомцами помимо их собственной безопасности может поставить под угрозу и безопасность их близких» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Общение ребенка с незнакомцами в Сети ставит под угрозу и безопасность его близких»

Надежда в том числе и на учителей, говорят эксперты. Они тоже должны беседовать об этой опасности со своими учениками.

«Нужно объяснять детям, что общение в Сети с незнакомцами помимо их собственной безопасности может поставить под угрозу и безопасность их близких. Кроме этого, любое действие, которое производится по указанию вербовщиков, может попасть под уголовную статью о пособничестве террористам, бандформированиям. Это очень серьезно. Нужно объяснить ребенку, что это не просто ваше пожелание, это требование закона», – отметила Волынец.

Даже если ребенок передал какую-то информацию своим друзьям, которые ей воспользовались, также последует уголовная ответственность, отметила омбудсмен.

«Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Нельзя будет сказать, что они не знали, что совершают преступление. Ответственность родителей не только обеспечивать безопасность своим детям, но и отвечать за их действия. Это законная ответственность родителей, тут не надо самоустраняться», – призывает детский омбудсмен.

Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет, но даже ребенка младшего возраста по решению суда могут поместить в учреждение закрытого типа.

Люди, которые вербуют подростков, делают это профессионально, ведь их этому специально обучают Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы живем в очень сложное время – дети являются целью для злоумышленников»

«Ребенка могут отправить в центр временного содержания на срок до 30 суток, но за более тяжкие преступления предусмотрено лишение свободы. Мы живем в очень сложное время – дети являются целью для злоумышленников, отличной возможностью для них, чтобы совершить преступление», – отметила детский омбудсмен.

Сообщение о преступлениях, даже о тех, которые только планируются, – это уже вклад в нашу общую победу, считает Ирина Волынец.

«Чем больше органы внутренних дел информированы, тем больше вероятности, что не будут в преступных целях использованы ни дети, ни взрослые. Ведь даже взрослые иногда идут на поводу и не понимают, в каких целях их используют. Злоумышленники могут даже сначала отправить какую-то сумму на карту, чтобы жертва поверила им. Это предательство своей Родины, своих родителей, своей страны. Сейчас пришло время, когда мы понимаем, что патриотическое воспитание – это действительно не пустой звук. В том числе вопросы осознанности. Сейчас наши дети вынуждены взрослеть раньше, поэтому родители должны все объяснять. А если не объяснят родители, то объяснит кто-то другой, и нет гарантии, что человек, который им что-то объяснит, будет настроен доброжелательно по отношению к нашей стране», – заключила детский омбудсмен.