ФСБ призвала к бдительности из-за звонков с Украины с призывами к терактам

ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл», сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

В ведомстве призвали немедленно информировать правоохранительные органы о призывах к совершению терактов.

Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами. О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы

Сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям из Татарстана. О том, как обезопасить свою семью, «Татар-информу» рассказали клинический психолог и детский омбудсмен.