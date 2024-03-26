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ФСБ призвала к бдительности из-за звонков с Украины с призывами к терактам
ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл», сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.
В ведомстве призвали немедленно информировать правоохранительные органы о призывах к совершению терактов.
Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами. О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы
Сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям из Татарстана. О том, как обезопасить свою семью, «Татар-информу» рассказали клинический психолог и детский омбудсмен.
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