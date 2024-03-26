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Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл»
Басманный суд арестовал до 22 мая восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Уроженца Киргизии Алишера Касимова, который, по данным ТАСС, предоставил террористам квартиру в Путилково, арестовали на два месяца.
Накануне глава СК России Александр Бастрыкин доложил Президенту РФ о том, что обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Остальные семь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
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