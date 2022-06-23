На восстановление Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли РФ предложило выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности одиннадцати самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, соответствующие субсидии предложено включить в очередной пакет мер по обеспечению развития экономики России в условиях санкций. Необходимые деньги должны быть выделены за счет перераспределения средств федерального бюджета.

Воплощение в жизнь этой меры должно позволить ввести в строй восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124. Часть средств планируется потратить на «модернизацию систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет».

Инициатива поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным, работу по выделению бюджетных средств заинтересованные ведомства ведут «в порядке, установленном бюджетным законодательством».

После начала специальной военной операции на Украине и введения в ответ на это санкций со стороны стран Запада концерны Airbus и Boeing перестали поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку. По оценке агентства Bloomberg, на конец мая у авиаперевозчиков РФ оставалось запчастей примерно на три месяца.

При этом Казанский авиазавод намерен выпустить 20 лайнеров Ту-214 для российских авиакомпаний до 2025-2026 годов. Перспективы КАЗ имени С. П. Горбунова в новых экономических условиях в мае оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Всего «Аэрофлот» хочет заказать 300 российских самолетов у Объединенной авиастроительной корпорации, включая Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Авиакомпания рассматривает Ту-214 в качестве базовой машины для своего авиапарка.