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Ру Тат
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Экономика
2 марта 2022  08:17

Boeing перестанет поставлять запчасти российским авиакомпаниям

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Американский авиаконцерн Boeing перестанет поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку. Об этом журналист Reuters Дэвид Шепардсон написал в своем Twitter.

«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — цитирует журналист заявление концерна.

Ранее на фоне ситуации вокруг Украины организация приостановила работу офиса в Киеве и учебного центра в Сколкове, считающегося одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, которые летают на самолетах Boeing.

Утром 24 февраля российский Президент Владимир Путин обратился к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Ранее сообщалось, что American Express приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами.

 

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