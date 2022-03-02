Американский авиаконцерн Boeing перестанет поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку. Об этом журналист Reuters Дэвид Шепардсон написал в своем Twitter.

«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — цитирует журналист заявление концерна.

Ранее на фоне ситуации вокруг Украины организация приостановила работу офиса в Киеве и учебного центра в Сколкове, считающегося одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, которые летают на самолетах Boeing.

Утром 24 февраля российский Президент Владимир Путин обратился к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Ранее сообщалось, что American Express приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами.