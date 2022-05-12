Производство Ту-214 и новые кадры: Минниханов оценил перспективы Казанского авиазавода

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Туполев». Руководитель республики оценил ход реконструкции и технического перевооружения Казанского авиационного завода им. Горбунова, где проходило мероприятие, а также его дальнейшие перспективы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Перед заседанием участники осмотрели завод и ознакомились с ходом его реконструкции. Так, они побывали в сборочных цехах, в цехе агрегатной и окончательной сборки, инженерном центре, стендово-лабораторном комплексе и осмотрели строительные площадки.

Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь подчеркнул, что сейчас КАЗ вступает на новый этап развития — предприятие обеспечено загрузкой на перспективу вплоть до 2030 года.

«Модернизация Казанского авиазавода — это наиболее капиталоемкий проект, который реализует ОАК при поддержке Минпромторга России. Он включает техперевооружение, новые цеха и оборудование. На предприятии используются уникальные технологии для создания новых самолётов Ту-160. С этого года начнется передача первых серийных самолетов», — заметил он.

Слюсарь добавил, что сейчас из-за западных санкций завод получил дополнительную нагрузку — увеличение производства самолетов Ту-214, которые производятся, чтобы «подставить плечо» гражданской авиации, пострадавшей из-за санкций Запада.

Он подчеркнул, что наращивание производства потребует технической подготовки и привлечения новых квалифицированных кадров. Данный вопрос также стал темой для обсуждения с Президентом Татарстана.