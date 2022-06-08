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Ру Тат
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Экономика
8 июня 2022  09:48

«Аэрофлот» закажет 300 российских самолетов у ОАК

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Руководство «Аэрофлота» подпишет договор с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Перевозчик закажет 300 новых самолетов российского производства, пишут «Ведомости».

Подписать договор планируется в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По информации газеты, «Аэрофлот» хочет получить самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214

 «Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно», – приводит газета ответ  представителя «Ростеха» (ОАК входит в структуру госкорпорации).

Главный российский авиаперевозчик рассчитывает, что крупная партия самолетов позволит избежать  дефицита кресел и нарастить долю рынка.

#аэрофлот #оак #Ростех
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