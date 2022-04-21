Казанский авиазавод выпустит 20 самолетов Ту-214 для авиакомпаний до 2025-2026 годов

Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова планирует выпустить в перспективе до 2025-2026 годов 20 смолетов Ту-214 для авиакомпаний России, сообщил сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Государственного Совета РТ.

«Сейчас есть установка: следующий год – это три самолета (произвести – прим. Т-и), потом – 7 и 10 – 25-26-й (годы – прим. Т-и). (…) Пока (выпуск – прим. Т-и) 20 (самолетов – прим. Т-и) оговорено», – сказал Песошин.

По его словам, для этого предприятию нужно наладить кооперационные цепочки в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отмечал, что запущена программа по производству 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 взамен иностранных Boeing и Airbus.

Глава «Ростеха», в который входит ОАК, Сергей Чемезов заявлял, что первые поставки самолетов Ту-214 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Пассажировместимость ­— 210 человек. Авиалайнеры производятся на Казанском авиационном заводе. В настоящее время они производятся мелкой серией и используются в целях специального назначения, в том числе СЛО «Россия» и Министерством обороны РФ.