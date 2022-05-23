Bloomberg: Авиакомпаниям России хватит запчастей примерно на три месяца

Российским авиаперевозчикам запасов запчастей к самолетам хватит на три месяца. После истечения этого срока авиакомпании могут начать разбирать свои воздушные суда, чтобы получить запчасти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на оценку специалистов по авиационной отрасли IBA.

При этом глава глобальной консалтинговой компании Cirium Роб Моррис заявил в разговоре с агентством, что заменить лайнеры Airbus и Boeing самолетами российского производства не удастся. В частности, по его словам, до производства российских двигателей для Sukhoi Superjet 100 «еще далеко».

Планы же увеличить производство Ту-214 Моррис счел «проблематичными». По его мнению, «это неконкурентоспособный самолет с точки зрения как производительности, так и эффективности».

Ранее, в конце апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что негативный сценарий программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года предполагает интенсивное сокращение парка иностранных самолетов начиная со второго полугодия 2022-го.

По оценке источника издания в Минтрансе РФ, под угрозой разборки находится от половины до двух третей лайнеров зарубежного производства.