Минтранс РФ: «Аэрофлот» рассматривает Ту-214 как базовый самолет для своего авиапарка

Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базовой машины для своего авиапарка. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, „Аэрофлот“, как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — пояснил руководитель Минтранса.

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине и введения в ответ на это санкций со стороны стран Запада концерны Airbus и Boeing перестали поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку.

По оценке агентства Bloomberg, на конец мая у авиаперевозчиков РФ оставалось запчастей примерно на три месяца. Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов допустил разбор части иностранных самолетов в России на запчасти по мере деградации авиапарка.

При этом Казанский авиазавод намерен выпустить 20 лайнеров Ту-214 для российских авиакомпаний до 2025-2026 годов. Перспективы КАЗ имени С. П. Горбунова в новых экономических условиях в мае оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Всего «Аэрофлот» хочет заказать 300 российских самолетов у Объединенной авиастроительной корпорации, включая Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21.