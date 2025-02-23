На первый участок второй линии метро в Казани выделят еще почти миллиард рублей

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На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена направят еще более 976,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, установить верхнее строение железнодорожного пути, создать туннели и другие искусственные сооружения. Работы развернутся от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

Прием заявок продлится до 3 марта, исполнителя определят 5 марта. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 1 декабря текущего, 2025 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

Вторая линия Казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 километра включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).

Проект строительства первого участка второй линии получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе этого года. В дальнейшем строительство второй линии казанского метрополитена планируют продолжить на юг — к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.