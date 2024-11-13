На первый участок второй линии метро в Казани выделили 985 млн рублей

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На строительство первого участка второй линии казанского метро выделили более 985 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, речь идет об участке от станции метро «Фучика» до станции «Сахарова». Завершить работы подрядчик должен до 1 декабря 2025 года. Ему предстоит провести строительно-монтажные работы, обслуживающие процессы, а также установку и монтаж оборудования. В том числе необходимо оборудовать перегон от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», вестибюль, сходы и платформу станции «Сахарова», соорудить котлован и др.

Средства выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».