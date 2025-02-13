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Общество 13 февраля 2025 19:33

В Казани почти на четыре месяца ограничат движение транспорта по улице Фучика

В Казани почти на четыре месяца ограничат движение транспорта по улице Фучика
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана почти на четыре месяца ограничат движение транспорта на очередном участке улицы Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 17 февраля по 13 июня проезжая часть окажется перекрыта от здания №7 по улице Сафиуллина до улицы Кул Гали, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства города.

Причиной временных неудобств станет строительство первого участка второй линии метрополитена. Именно из-за связанных с метро строительных работ движение по улице Фучика регулярно ограничивают.

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#ограничение движения #строительство метро
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