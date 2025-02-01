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Общество 1 февраля 2025 16:42

На строительство второй линии казанского метро выделили еще 555,4 млн рублей

На строительство первого участка второй линии казанского метро дополнительно выделят 555,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Данные средства будут выделены из татарстанского бюджета.

На объекте планируется выполнение подготовительных и земляных работ. Рабочие займутся устройством верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений. Завершить данные работы должны до 1 декабря.

Вторая линия казанского метро охватит пять районов столицы Татарстана. Она будет включать 12 станций. Первые четыре станции планируют открыть в 2027 году.

#казанское метро #метрополитен #Казань
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