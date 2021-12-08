На Мальдивах впервые выявили омикрон-штамм коронавируса

У прилетевшего на Мальдивские острова туриста из Южно-Африканской Республики выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон», сообщает Оперативный штаб Москвы.

Из-за риска распространения этой мутации коронавируса Правительство Мальдив решило запретить въезд в страну иностранцев из Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта Covid-19. Он уже обнаружен во многих государствах. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с ним.

Ранее Президент ЮАР сообщил, что в странах Южной Африки новый вариант коронавируса уже стал доминирующим.