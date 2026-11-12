На экс-главу Минкомсвязи Никифорова возбуждено более 300 уголовных дел
Против заочно арестованного главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова возбуждено более 300 уголовных дел, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«28 июля 2021 года возбуждено настоящее уголовное дело в отношении неустановленных лиц о мошенничестве в особо крупном размере, в котором в одно производство соединено более 300 уголовных дел. 9 сентября 2026 года Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений... в создании преступного сообщества и руководстве им, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта Finiko», – говорится в документах.
Напомним, что Никифоров заочно арестован по делу пирамиды Finiko. Его не задержали, так как после отставки в 2018 году Никифоров живет за границей, его объявили в розыск. Следствие полагает, что он один из создателей пирамиды: Никифоров выводил деньги через фирму, связанную со строительством и управлением недвижимостью в Иннополисе. Свой заочный арест Никифоров обжаловал.
Еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko дизайнера Азата Тухватуллина задержали в начале сентября 2026 года и взяли под стражу на два месяца. Вскоре Мещанский суд Москвы продлил ему арест еще на 4 месяца.
Компания Finiko появилась летом 2019 года. Ее ключевые фигуры – Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин и его подельники в соцсетях завлекали жертв обещаниями безбедной жизни, а в пирамиду вкладывались жители разных регионов страны. При этом компания не была зарегистрирована ни в одном государственном реестре и не платила налоги. Ущерб, причиненный организаторами пирамиды, составляет порядка 200 млн рублей.
Кирилл Доронин сейчас находится в СИЗО, его дело рассматривает Вахитовский районный суд. Эдвард и Марат Сабировы находятся в СИЗО в Москве. Зыгмунт Зыгмунтович находится в тюрьме в ОАЭ. Ожидается, что до Нового года либо в первых числах следующего года его экстрадируют в Россию.