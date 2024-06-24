«Доронин – говорящая голова, работала команда»: в Казани начались слушания по делу Finiko

Вахитовский суд Казани начал рассматривать уголовное дело пирамиды Finiko, на скамье подсудимых основатель – Кирилл Доронин

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Доронин посоветовал СМИ внимательно следить за делом»

Вахитовский суд Казани начал рассматривать одно из громких дел последних лет – дело основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина и девяти его соратников. Сооснователями Finiko вместе с Дорониным следствие считает Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, которые сейчас находятся в розыске.

В настоящее время на скамье подсудимых по делу о финансовой пирамиде Finiko находятся не только сам Кирилл Доронин – вице-президенты Дина Ахметзянова, Ильгиз Шакиров и Баир Самбуев, а также начальник службы поддержки Антон Семыкин. На скамье подсудимых и разработчик маркетинг-плана Finiko Андрей Галущенко, и личная помощница Зыгмунтовича Екатерина Казачкова, а также «звездочницы» Анна Серикова, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева.

Кроме Доронина на скамье подсудимых девять его соратников Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии обвинения, которую зачитали государственные обвинители Рамиль Галеев и старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова, создали пирамиду Finiko Кирилл Доронин, беглецы Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. С июля 2019 года по июль 2021-го они привлекли к участию в преступном сообществе лиц, обладающих навыками ведения сетевого маркетинга, чтобы раскрутить Finiko и вовлечь как можно больше людей, предлагая им заработать на криптовалютных операциях. Следствие уверено, что участники преступного сообщества знали, что никакие деньги возвращать вкладчикам не будут.

Обвинительное заключение огласить до конца сегодня не получилось – единственная неэтапированная подсудимая, которая присутствовала на заседании по ВКС из Москвы, Анна Серикова пожаловалась на то, что не может разобрать слов обвинителей, так как связь прерывается. Решить проблему со звуком так и не удалось, и заседание перенесли на следующий день.

«Нарушаются мои права, я просто не понимаю, что говорит государственный обвинитель», – сказала она.

Сам Кирилл Доронин призвал журналистов внимательно следить за делом, от других комментариев отказался.

Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. Об этом тогда сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии, люди вносили деньги в организацию, вклады приумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц. Работала пирамида во многих регионах России, в том числе в Татарстане.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах зарегистрирована не была. Злоумышленники, по самым скромным подсчетам, привлекли десятки миллионов рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. За время предварительного следствия никто из подсудимых вину не признал.

По версии обвинения, создали пирамиду Finiko Кирилл Доронин, беглецы Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На данный момент общая сумма ущерба – 209 млн рублей»

В настоящее время ущерб по делу – порядка 209 млн рублей, в материалах дела числится 161 пострадавший и больше 900 свидетелей. К слову, на стадии возбуждения уголовного дела в 2020 году ущерб составлял около 80 млн рублей. В июле 2021 года Кирилла Доронина задержали, и пирамида перестала выплачивать деньги.

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. Доронина, как и всю верхушку Finiko, обвиняют в организации преступного сообщества и групповом мошенничестве в особо крупном размере.

В мае Вахитовский суд Казани по видео-конференц-связи с Москвой продлил меру пресечения основателю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме. Адвокаты подсудимых обращались с ходатайством о возвращении дела прокурору на пересмотр. Они указывали, что текст обвинения менялся несколько раз, а следственные действия проводились с ошибками.

В настоящее время ущерб по делу – порядка 209 млн рублей, в материалах дела числится 161 пострадавший и больше 900 свидетелей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татар-информ» также рассказывал, что Вахитовский суд вынес приговор по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой, которая пошла на сделку со следствием. Несмотря на то что гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии, судья приговорил ее к наказанию в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Гражданские иски были оставлены без рассмотрения.

Нуриеву признали виновной в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. Пользуясь своей популярностью, она рекламировала финансовую пирамиду Finiko, которая, якобы торгуя на бирже, должна была приумножить вклады участников пирамиды.

«Доронин – это говорящая голова, работали-то они все вместе»

До начала процесса «Татар-информу» удалось пообщаться с одним из вкладчиков Finiko Евгением, который прилетел на процесс из Москвы. Он рассказал журналистам, что в пирамиде потерял около двух миллионов рублей.

«Легенда о Finiko была убедительна. В целом если разбирать со стороны криптотрейдеров, то вполне реально в день получать 1 процент прибыли. Я верил до конца, потому что у меня есть знакомый трейдер, который этим занимался. Вполне возможно иметь в день и 5-10 процентов прибыли. Я не попрощался с деньгами, есть активы, которые суд заморозил, я надеюсь на них. Доронин был “говорящей головой”, а работали другие люди. Вообще это была командная "работа"», – сказал он.

Другие пострадавшие от общения с журналистами на этой стадии судебного процесса отказались.