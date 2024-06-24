В суде Казани стартовал процесс над основателем пирамиды Finiko Кириллом Дорониным

Сегодня Вахитовский суд Казани начал рассмотрение дела основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина и девяти его соратников. Доронина, как и всю верхушку Finiko, обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Во время предварительного следствия вину подсудимые не признавали.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Один из потерпевших, Евгений из Москвы, рассказал журналистам, что потерял чуть меньше двух миллионов рублей.

«Легенда о “Финико” была убедительна. В целом, если разбирать со стороны криптотрейдеров, то вполне реально в день получать один процент прибыли. Я верил до конца, потому что у меня есть знакомый трейдер, который этим занимался. Вполне возможно иметь в день и 5-10% прибыли. Я не попрощался с деньгами, есть активы, которые суд заморозил, я надеюсь на них. Доронин был “говорящей головой”, а работали другие люди. Это была командная работа», – сказал он.

По словам государственного обвинителя, вероятно, сегодня не удастся полностью огласить обвинительное заключение, поскольку оно слишком объемное. Заседания будут проходить четыре дня подряд.

В настоящее время ущерб по делу насчитывает около 209 млн рублей. К слову, на стадии возбуждения уголовного дела в 2020 году ущерб составлял около 80 млн. В июле 2021 года Кирилла Доронина задержали и пирамида перестала выплачивать деньги.

Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. Об этом тогда сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц. Злоумышленники действовали во многих регионах России, в том числе в Татарстане.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Злоумышленники привлекли десятки миллионов, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В мае Вахитовский суд Казани по видеоконференцсвязи с Москвой продлил меру пресечения основателю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме. Адвокаты подсудимых обращались с ходатайством о возвращении дела прокурору на пересмотр. Они указывали, что текст обвинения менялся несколько раз, а следственные действия проводились с ошибками.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татар-информ» также рассказывал, что Вахитовский суд вынес приговор по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Несмотря на то что гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии, судья приговорил ее к наказанию в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски были оставлены без рассмотрения.

Нуриеву признали виновной в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. Пользуясь своей популярностью, она рекламировала финансовую пирамиду Finiko, которая якобы путем торговли на бирже, должна была преумножить вклады участников пирамиды.