В Казани задержали еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko

Азата Тухватуллина задержали по уголовному делу пирамиды Finiko. Как стало известно «Татар-информу», на данный момент ему предъявлено обвинение как одному из организаторов скандально известной финансовой пирамиды.

Задержали Тухватуллина, по данным агентства, еще в начале недели. При задержании он оказал сопротивление, поэтому на него еще завели и административное дело.

После его доставили в Москву, суд принял решение взять его под стражу на два месяца.

Из открытых источников следует, что Азат Тухватуллин – дизайнер и учредитель нескольких фирм, связанных со строительством и управлением недвижимостью. Одна из этих фирм известна как девелопер коммерческого жилья в Иннополисе.

Компания Finiko появилась летом 2019-го. Ее создателями являются Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. В пирамиду вкладывались жители разных регионов страны. Основной площадкой для рекламы выступали социальные сети, где Доронин и его подельники завлекали жертв обещаниями безбедной жизни. При этом компания не была зарегистрирована ни в государственном реестре, ни в налоговых органах. Ущерб, причиненный организаторами пирамиды, составляет порядка 200 млн рублей.

Процесс по делу основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина и девяти его соратников стартовал в июне 2024 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре того же года Вахитовский районный суд Казани начал выслушивать пострадавших по делу финансовой пирамиды Finiko. Жертвами мошенничества стали более 150 человек.