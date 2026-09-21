Блогер Алистаров: Основатель Finiko Зыгмунтович находится в тюрьме в ОАЭ

Один из основателей Finiko Зыгмунт Зыгмунтович находится в тюрьме в ОАЭ. Об этом сообщил в своем видео блогер Андрей Алистаров.

«Зыгмунт по-прежнему находится в тюрьме. Он задержался в Дубае и его пока не экстрадируют в Россию по той причине, что в Дубае на него открыт кейс по делу Finiko от одной пострадавшей, которая требует вернуть свои деньги обратно», – сказал Алистаров.

По словам блогера, в настоящий момент Зыгмунтович планирует заключить досудебное соглашение, после чего он сможет улететь в Россию.

«До Нового года либо в первых числах следующего года его экстрадируют в Россию», – прогнозирует блогер.

Компания Finiko появилась летом 2019 года. Ее ключевые фигуры – Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин и его подельники в соцсетях завлекали жертв обещаниями безбедной жизни, а в пирамиду вкладывались жители разных регионов страны. При этом компания не была зарегистрирована ни в одном государственном реестре и не платила налоги. Ущерб, причиненный организаторами пирамиды, составляет порядка 200 млн рублей.

Кирилл Доронин сейчас находится в СИЗО, его дело рассматривает Вахитовский районный суд. Эдвард и Марат Сабировы находятся в СИЗО в Москве. Зыгмунт Зыгмунтович – до сих пор в розыске.

Еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko дизайнера Азата Тухватуллина задержали в начале сентября 2026 года. В настоящий момент его доставили в Москву, суд арестовал его на два месяца.

Также заочно арестован бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Его не задержали, так как после отставки в 2018 году Никифоров живет за границей, его объявили в розыск. Следствие полагает, что он – один из создателей пирамиды: Никифоров выводил деньги через фирму, связанную со строительством и управлением недвижимостью в Иннополисе.