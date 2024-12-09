«Мы ехали с муфтием под обстрелом и молились»: священник из Казани о служении на СВО

Протоиерей Андрей Зиньков с первых дней подключился к помощи фронту – он собирает гуманитарку и жизненно необходимые тактические аптечки. На его счету три десятка поездок в зону СВО, в одну из которых он ездил вместе с муфтием Татарстана. О том, что трогает бойцов до глубины души, об исповеди в танке он рассказал «Татар-информу».





Отец Андрей заведует хозчастью в Казанской семинарии. Здесь же он собирает тактические аптечки и рюкзаки – то, что так необходимо бойцам на передовой

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Собирает тактические аптечки и рюкзаки, необходимые бойцам на передовой»

Каждый месяц протоиерей Андрей Зиньков загружает гуманитарную помощь в автомобиль и отправляется на фронт. С первых дней СВО он направил все свои силы на помощь бойцам. По благословению митрополита Кирилла Казанского и Татарстанского Кирилла свой пастырский долг в зоне боевых действий выполняют и другие священнослужители Военного духовенства Татарстанской митрополии: иерей Ростислав Икрамов, иерей Василий Имуков и иерей Ярослав Филиппов.

Сейчас отец Андрей заведует хозяйственной частью в Казанской семинарии. Здесь же он собирает тактические аптечки и рюкзаки – то, что так необходимо бойцам на передовой. И пока он колесит по зоне боевых действий, дома его ждут супруга и четверо детей – три сына и дочь.

В его кабинете коробки с медикаментами, кое-что из продуктов, которые он уже скоро отправит на фронт, – типичная рабочая атмосфера. На столе красуется большая фотография в рамке, на ней он с отцом Ростиславом и отцом Василием держат стяг Спаса Нерукотворного на фоне танка.

«Это фото мы сделали в крайнюю поездку. Этот танк был подбит, его отправили на переплавку, но в итоге починили, залатали, и он снова участвует в боях», – поделился отец Андрей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вылетит винтик из ножниц, порвется жгут – боец может не выжить»

Помогать фронту отец Андрей начал еще в марте 2022 года.

«В Казанскую епархию за помощью обратились танкисты. По благословению митрополита Кирилла мы привезли им полтонны консервов. Потом пошли списки с запросами – очень много всего было нужно. Мы решили начать с тактической медицины. Нам пришлось вспомнить все, чему нас учили в школе, но наши знания были небогаты», – рассказывает священник.

Он стал изучать опыт разных стран, посещал курсы и постепенно стал совершенствовать свои аптечки.

«При укомплектовании аптечки нужно учесть очень много мелочей: качество бинтов, жгутов и ножниц играет огромную роль. Вылетит винтик, что-то порвется – боец может не выжить. Мы комплектуем наши аптечки качественными, проверенными приспособлениями для спасения жизни. Качественный турникет позволяет сохранить не только жизнь, но и конечности. Работа эта очень кропотливая. На сегодняшний день собрано более 3 тысяч аптечек и 50 тактических рюкзаков для медподразделений. Все это силами приходов Казанской епархии. Сначала я занимался этим в Базарных Матаках, теперь – в Казанской семинарии», – рассказывает отец Андрей.

Стоимость одной аптечки начинается от 10 тысяч рублей. Один только турникет, который позволяет остановить кровотечение, стоит около 3 тысяч рублей.

В кабинете у отца Андрея аптечки разных видов. По его словам, они различаются в зависимости от предназначения и эшелона.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вот эта крепится к груди, и если бойца ранили в руку, он может быстро наложить жгут. Нам рассказывают, что сейчас бойцы перед отправкой на задание сразу накладывают жгуты, просто не затягивают их и в случае ранения могут мгновенно остановить кровотечение. Другие аптечки крепятся на поясницу, чтобы она не мешала бойцу, когда он ползет по-пластунски. Есть те, что вешаются на грудь и на пояс, для штурмовиков крепление сбоку. Аптечки разные для разных задач», – объясняет протоиерей.

В аптечках для медиков есть устройства на все случаи жизни, даже такое, которое позволяет наладить дыхание при пневмотораксе.

«Такие аптечки, как мы собираем, Минобороны не предоставляет. Дело в том, что они не могут просто так взять что-то в применение, нужно, чтобы изделие прошло экспертизы, а на это уходит около двух лет. Поэтому сейчас многое поступает на фронт благодаря волонтерам», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С начала СВО Казанская епархия отправила порядка 600 тонн грузов

Нередко отец Андрей получает благодарности от бойцов – они рассказывают, что аптечки помогли им выжить. Ему и самому приходилось спасать бойцов.

«Мы проезжали КПП и увидели, что был прилет. Лежали раненые, ждали эвакуацию. Мы подбежали, я увидел, что боец держится за руку. Оказывается, у него не было турникета, он только промедол вколол и пытался остановить кровотечение, зажав рану рукой. Я достал аптечку, остановил кровь. Через некоторое время уже эвакуационная группа подоспела и всех раненых забрали», – вспоминает он.

Помимо аптечек протоиерей возит гуманитарную помощь бойцам и мирными жителям. Каждый месяц они везут 3 тонны продуктов, снаряжения и прочего. Всего же с начала СВО Казанская епархия отправила порядка 600 тонн грузов.

«Люди приходят, спрашивают, что нужно, закупают и привозят. Много предприятий помогают. Просят, чтобы не писали о них: “Передайте просто нашим ребятам, и все”. Приходится возить даже воду. Участились случаи отравления воды, да и вообще с водой там проблемы», – рассказывает иерей Андрей.

Возят грузы на микроавтобусе, который предоставляет Раифский монастырь. Отец Василий и отец Андрей следуют за ним уже на легковом автомобиле.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Третьим поехал иерей Анатолий Григорьев – он единственный из наших священников, кто погиб»

Отец Андрей был первым, кто поехал на передовую из духовенства Татарстанской митрополии. Вслед за ним поездку совершил отец Ростислав Икрамов, который, к слову, в этом году заключил контракт с Министерством обороны РФ и является капелланом – он постоянно с бойцами, окормляет 8 тысяч военных на Северодонецком направлении. На нем и танкисты, и вертолетчики, и много бойцов других родов войск. Каждую войсковую часть нужно навещать, поэтому выезжает он к ним ежедневно.

Еще один священнослужитель, подписавший контракт с Минобороны РФ, отец Ярослав. На его попечении батальон на Донецком направлении. Его также регулярно навещают волонтеры, привозят ему иконы, стяги с православными образами и гуманитарную помощь.

«Третьим поехал иерей Анатолий Григорьев. Он единственный из наших священников, кто погиб там. Мы с ним давние друзья. Мы очень активно занимались единоборствами, ездили друг к другу на соревнования. Мы всегда были вместе. Я очень хорошо знаю его матушку, его младший сын Николай тоже единоборствами занимается. Владыка вызвал нас, когда формировались батальоны “Алга” и “Тимер”. Сказал, что попросили, чтобы в этих батальонах был священник. Владыка спросил, кто поедет, и я даже не успел что-то сказать, отец Анатолий сказал: “Я поеду”. Владыка Кирилл сказал: “Отец Анатолий, я в тебе не сомневался”. Ехать должен был только один, и я остался», – вспоминает отец Андрей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Протоиерей хорошо помнит, как провожал друга: передал ему аптечки для бойцов. К сожалению, само его это не спасло – осколок во время обстрела попал отцу Анатолию в голову. Помочь ему было невозможно.

«Когда я его провожал, он мне сказал: “Ты нужен здесь, а я нужен буду там”. На этих словах мы с ним и попрощались», – рассказывает он.

Одна из аптечек отца Андрей спасла жизнь во время того обстрела бойцу – он быстро наложил себе жгут, оказал первую помощь и остался жив.

Священство Татарстанской митрополии помогает всем, чем может: оборудуют храмы в блиндажах, возят тонны гуманитарной помощи и даже обустроили храм на колесах. «УАЗ Патриот» помогает отцу Ростиславу ездить от батальона к батальону, перевозить церковную утварь, крестить и даже венчать – это своего рода мобильный храм.

«Отец Ростислав венчал в блиндажном храме супружескую пару. Они вдвоем ушли на фронт – он воюет, а она медиком трудится, оба добровольцы. На гражданке они не обвенчались, а здесь – решились», – поделился протоиерей.

Мобильный храм, к слову, планируют оборудовать защитой от дронов. Такая защита очень нужна, ведь на священников в зоне СВО враг ведет особую охоту.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Тогда мне показалось, что это моя последняя молитва»

«В июле этого года мы ездили к бойцам с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Это было настоящее приключение. Нас попросили навестить военнослужащих из Татарстана, нас ждали там два полка. Когда мы выехали на задачу, нас предупредили, что объявлена ракетная тревога. Оказывается, враг уже ждал муфтия, нашу позицию сдали», – рассказывает он.

Автомобиль пришлось развернуть – так как ВСУ знали, по какой дороге поедут священнослужители, им пришлось сменить маршрут. Было только два пути – тот, где ждал враг, и так называемая дорога смерти – та, что находится непосредственно на линии соприкосновения.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Эта “дорога смерти” шла через населенные пункты и постоянно обстреливалась дронами и артиллерией. Нам повезло, мы проскочили. Так получилось, что в этот день нам пришлось дважды ее проехать. Когда мы доехали до другой части, там тоже начался обстрел и нас снова пришлось эвакуировать. Самым безопасным оказался путь по "дороге смерти"», – рассказывает отец Андрей.

Священнослужители, понимая, что за ними идет охота, молились. Камиль хазрат читал мусульманскую молитву, отец Андрей – православную.

«Тогда мне показалось, что это моя последняя молитва. Это была жара, лето, дождей не было, пылища стояла облаком. Нас не видно было из-за пыли – видимо, это нам помогло: на нас охотились, но попасть в нас не смогли», – вспоминает протоиерей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я впервые исповедовал в танке»

По словам Андрея, храбрецов, которые ездят на СВО, очень много – волонтеры от Казанской епархии посещают раненых бойцов, дежурят в госпиталях, возят гуманитарные грузы.

«Больше всего меня поражает волонтер Мария Ефремова. Она часто навещает отца Ростислава, но ездит не как мы, раз в месяц, а через неделю: передохнет, загрузится и снова в путь. Вот такая боевая женщина. Причем она ездит в Херсонскую область – я удивлен ее смелостью. Мы так далеко никогда не заезжали, мы в основном ездим в ЛНР, ДНР и на Авдеевское направление», – говорит священник.

Предыдущую свою поездку отец Андрей запомнит надолго: впервые в жизни они исповедовал в танке.

«Отец Ростислав тогда попросил привезти стяги с изображением Спаса Нерукотворного, на них большой спрос – именно с этим флагом бойцы воюют. Мы с отцом Василием поехали на Авдеевское направление, доехали до туда на мобильном храме, а дальше уже грязь чуть ли не по пояс. Бойцы провели нас пешком по посадке, мы выходим на опушку леса и видим – стоит танк. Рядом военнослужащий, представился позывным Георгий. Сразу подумалось о Святом Георгии. Он говорит нам: “Наша точка находится примерно в километре отсюда. Пешком идти тяжело, дождь идет. Поедете на танке?” И вот мы едем, и он мне говорит: «Я хочу исповедаться». Так я впервые исповедовал в танке. Вот такое чудо получилось у нас. Он рассказал мне о своей жизни, что воюет с первых дней СВО. Кстати, он из Казани», – поделился историей священнослужитель.

«Мы тут все под Богом ходим – я ощущаю, как Господь нас хранит»

«Георгий мне тогда сказал: “Мы тут все под Богом ходим. Я ощущаю, как Господь нас охраняет. Стяг Спаса Нерукотворного на нашем танке – великая награда”. Они вешают его на танк и идут в бой, он быстро ветшает, поэтому флаги у них как расходники», – объясняет отец Андрей.

Спас Нерукотворный и Казанская Божия Матерь – самые популярные иконы на фронте, говорит отец Андрей. Казанская стала символом Победы еще в Смутное время, когда Минин и Пожарский освободили Москву от польских интервентов.

«Спас Нерукотворный – это древний образ, он собирательный. Вокруг него собирается все наше воинство Христово. Тот, кто верит в Господа нашего Иисуса Христа, того он спасает. Перед боем воины встают на колено перед реющим флагом с образом Спасителя, молятся и идут в бой. Это очень сильный момент, он трогает за душу», – говорит отец Андрей.

Православные бойцы очень бережно относятся к флагам с изображением святынь и иконы, берегут их.

«Мы очень много шевронов изготовили с изображением Казанской иконы Божией Матери. У нас были свои шевроны Военного духовенства с Георгием Победоносцем, но все они закончились. Бойцы видят шеврон и просят: “Батюшка, подари мне”. Конечно, отдаешь. Поэтому мы всегда возвращаемся без шевронов», – улыбается отец Андрей.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Воин понимает, что может не вернуться, – его молитвы самые искренние»

«Воин понимает, что может вернуться раненым, а может вообще не вернуться, поэтому его молитвы самые искренние. В поездку с муфтием нас повезли не в ту часть, где нас ждали бойцы из Татарстана, а к сибирякам. Там быстро всех собрали, и вот сидят перед нами 24 человека. Муфтий спрашивает: “Есть мусульмане?” Человек 12 подняли руки. “А православные?” – примерно столько же человек подняли руки. И тут один говорит: “А я – язычник”. Я спрашиваю у него: “Ты веришь в своего Бога?” Он кивнул. Понимаете, человека спасает именно вера: мусульман – вера в Аллаха, православных – вера в Бога, язычников – вера в своих богов. Есть выражение “Вера твоя спасла тебя”. Там атеистов я не видел вообще. За тридцать поездок я ни разу не видел неверующих», – говорит священнослужитель.

Спасает вера и самого отца Андрей, он понимает – у него особое предназначение.

«Я чувствую, что Господь оберегает меня. Мы стали неким духовным мостом между нашими военнослужащими и их родственниками. Мы приезжаем, привозим посылки, разговариваем с ними, привозим детские письма – тепло мы привозим нашим бойцам. Мы с отцом Василием и отцом Ростиславом всегда чувствуем, что мы под Богом, что мы – нужны. Господь оберегает нас для этой миссии», – уверен отец Андрей.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Да, дети там другие, глаза у них грустные, они многое повидали»

Внезапно отец Андрей отвлекся от разговора и начал перебирать коробки. С улыбкой достал пакет: «Вот, это самое главное». Несколько десятков сложенных в треугольники листов бумаги – это детские письма для бойцов на фронт.

«Это делали наши дети из воскресной школы при семинарии. Отец Ростислав у меня спрашивает: “Ты сам эти письма читал?” А я ответил, что нет – они такие душераздирающие. Он рассказывает, что каждый раз они с бойцами в блиндажах читают их и не могут сдержать слез. А вот эту, самую яркую открытку сделала девочка-инвалид по зрению. Она сама слепила сердечко и на языке Брайля что-то написала. Мы когда наблюдали, как она своими маленькими ручками все это делала, расплакались», – поделился священнослужитель.

Отец Андрей рассказывает, что у бойцов все блиндажи обклеены этими письмами – они часто их перечитывают, дотрагиваются до них перед тем, как уйти в бой.

«В прифронтовых селах живут дети, и они продолжают ходить в школы. Год назад мы посещали донецкую школу, которая находится на красной линии, постоянно под обстрелом. Мы привезли им ранцы, канцтовары. Потом поехали в детский сад, привезли игрушки. Видеть радость на лицах этих детей – бесценно. Дети всегда остаются детьми даже на войне. Если привезти им подарки, они безмерно рады. Да, дети там другие – у них грустные глаза. Они многое повидали, не избалованные, они узнали, что такое нужда. Тяжело их видеть, смотришь со слезами. Все, что есть, отдаешь, все, что они смогут унести домой. Спросишь, кто дома их ждет, отвечают – бабушка или дедушка. Родители, как правило, на фронте или погибли», – поделился священник.

Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Те изуверства, которые они чинили, и их поклонение всевозможным идолам, их татуировки – это же сплошной сатанизм, фашизм»

О зверствах ВСУ отец Андрей слышал очень много. Считает, то, что они творят, – чистой воды сатанизм.

«Те изуверства, которые чинили участники запрещенной группировки “Азов”, их поклонение всевозможным идолам, их татуировки – это же сплошной сатанизм, фашизм. Я столкнулся с проявлением этого в Мариуполе еще в первые годы СВО. Было дико смотреть на это», – говорит он.

В сентябре вместе с отцом Василием отец Андрей побывал у Саур-Могилы в Горловском районе Донецкой области, где снова столкнулся с жестокостью противника.

«Там были тяжелые бои во времена Великой Отечественной войны, и после этого там установили монумент. А в 2014 году, после того как там ополченцы Донбасса высоту держали, Путин поручил этот памятник отреставрировать. На нем остались видны следы от обстрелов вэсэушников. Люди приходят туда возложить цветы, отдать дань памяти героям, и даже там враг умудряется закидывать снарядами. Рядом с этими памятниками есть населенные пункты, куда люди приезжают за водой, а когда отъезжают, их машины взрываются – диверсанты подкладывают мины под машины и убивают обычных людей. Эти диверсанты одеты во гражданское, их сложно сразу определить – подложили и ушли. Поэтому мы никогда машину без присмотра не оставляли. Всегда кто-то рядом находился», – рассказывает отец Андрей.

В планах священнослужителей военного духовенства закупить защиту от дронов для мобильного храма и построить еще один блиндажный храм на передовой.

«Сейчас идет Рождественский пост, а это значит, что отцу Ростиславу, отцу Ярославу и бойцам, которые будут поститься, нужно привезти рыбные консервы. Хлопот много, но сдаваться никто не собирается – до победного конца будут поездки и сборы. Тяжелее тем, кто постоянно на передовой», – отметил протоиерей Андрей Зиньков.