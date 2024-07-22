«Там нас очень ждали»: казанский священник рассказал о поездке с муфтием на СВО

Протоиерей Андрей Зиньков рассказал о поездке в зону СВО вместе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Они отправились в Луганск, Донецк и на линии боевого соприкосновения, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих.

«Владыка Кирил благословил меня поехать вместе с муфтием. Я был в зоне СВО уже неоднократно и прошел курс тактической медицины, уже есть опыт работы с военнослужащими. У Камиля хазрата это тоже уже не первый визит. Эта поездка была нам очень нужна, мы наладили взаимосотрудничество: мы бок о бок проповедовали, нас очень ждали военнослужащие. Я проводил исповедь, молебны, вручал бойцам крестики, флаги с образом Спаса Нерукотворного – их я освятил перед поездкой», – рассказал отец Андрей.

Фото: © Андрей Зиньков

Во время поездки на автомобиле с религиозными деятелями вражеские силы объявили на них охоту, поэтому маршрут пришлось изменить.

«Нас предупредили о готовящейся ракетной атаке и попросили покинуть опасную зону. Мы решили отправиться в другой батальон, где нас не ожидали. Там замполит оперативно организовал сбор военнослужащих, отдыхавших после боевых действий. Среди них были как православные, так и мусульмане. Мы провели с ними беседу», – рассказал священник.

В этом батальоне оказался и один язычник, с которым также пообщались, не оставив никого без внимания.

«Главное, что у человека есть вера. Для каждого Бог свой, тем более на войне нет атеистов», – поделился протоиерей.

Отец Андрей вспоминает, как воодушевились бойцы, увидев муфтия:

«У них глаза загорелись. Встретить муфтия вживую, да еще и здесь, было для них большим подарком», – отметил он.

Поездка носила духовную миссию – поддержать бойцов и раздать им религиозные атрибуты и литературу.

Фото: © Андрей Зиньков

«В одну из поездок ко мне подошел боец с просьбой окрестить его. Он сказал: "Я сутками сижу в окопах один, мне страшно. Я дал себе слово, что если останусь жив, обязательно приму крещение. Тогда я буду не один в окопах, а с Богом"», – вспоминает отец Андрей.

Протоиерей рассказывает, что в дороге за ними несколько раз следили дроны, но опытный водитель сумел уйти от преследования.

«И я, и Камиль хазрат молились. Молитва шла от сердца, и я чувствовал такое спокойствие, был уверен, что мы находимся под покровом Господа и с нами ничего не случится. Мы ведь ехали туда с определенной целью и были очень нужны бойцам», – говорит он.

В ближайшее время религиозные деятели православной и мусульманской конфессий планируют повторить свою поездку, но в следующий раз меры безопасности будут значительно усилены.

«Я узнал, что за одного убитого священника ВСУ обещают 10 тысяч евро. А за муфтия, даже представить не могу, сколько. Поэтому мы всегда были вместе: как муфтий отвечает за мою безопасность, так и я отвечаю за его», – отметил он.

Одновременно с этим отец Андрей продолжает собирать гуманитаную помощь для передовой. В его планах – приобрести УАЗ и переоборудовать его в мобильный храм.

«Я уже видел подобный опыт коллег – они разделили автомобиль на две части: в одной иконы, Евангелие, в другой – мусульманские атрибуты. Они приезжают и быстро организуют духовное окормление на передовой. Нам еще нужно будет закупить средства РЭБ для защиты от дронов. Всего потребуется около двух миллионов рублей», – рассказал отец Андрей.