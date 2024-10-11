«Мы тоже защищаем Родину, но не с оружием, а с крестом»: как священник стал контрактником

Фото: t.me/iereyaroslav

«Пришел в храм в 15 лет, можно сказать, с улицы»

Настоятель храмов в селах Русское Никольское и Державино Лаишевского района Татарстана иерей Ярослав Филиппов поначалу ездил на СВО с гуманитарными грузами, но позже, по собственному признанию, понял – на передовой важны не только продукты и одежда, но и духовная помощь. Так он пришел к решению подписать контракт с Министерством обороны РФ и стал военным священником.

Сначала отец Ярослав по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла курировал сбор средств от Казанской епархии на медикаменты. Первый груз доставил в мае 2022 года вместе с наместником Раифского монастыря игуменом Гавриилом Рожновым. Тогда они передали 2 тонны медикаментов для медицинских рот и пополнения аптечек бойцов.

Фото: из личного архива иерея Ярослава Филиппова

Затем на СВО ушел житель Державино, который помогал восстанавливать местный храм. Он попросил батюшку собрать гуманитарную помощь для батальона, и поездки на передовую стали происходить все чаще.

Божье провидение, уверен отец Ярослав, не иначе. Таким же образом он, рожденный в невоцерковленной семье, пришел к Богу и стал священником.

«Когда я начал ходить на службу в храм, мне было 15 лет, то есть я, можно сказать, пришел с улицы. Бывает, что в воцерковленных семьях годам к пятнадцати дети, наоборот, уходят из храма. Переходный возраст чаще всего так влияет. В моем же случае произошло наоборот», – рассказывает отец Ярослав.

«Будучи подростком, я понимал, что Бог – это самое главное в жизни»

Путь к Богу шел через несчастье – мама тогда еще юного Ярослава тяжело заболела. Она одна воспитывала сына и дочь, и для семьи ее болезнь стала настоящим испытанием.

«Маме сделали операцию, произошла врачебная ошибка, после которой она стала инвалидом. С тех пор она переосмыслила свою жизнь, стала воцерковляться и привела меня в храм. Это не было сделано против моей воли, мы все обговаривали вместе, обсуждали. Мы говорили вместе о том, почему важно посещать храм, молиться, кто такой Бог», – вспоминает иерей Ярослав.

Друзья его развлекались, гуляли по вечерам, а Ярослав в это время был на службах в храме. Признается, поначалу было непросто.

«В субботу вечером и в воскресенье утром мы с семьей шли пешком в храм и молились. Я ушел из прежней компании, переосмыслил ценности – это стало для меня отправной точкой», – говорит отец Ярослав.

Через год церковной жизни юноше предложили помогать в алтаре, он согласился.

«Было очень тяжело, но я внутренне понимал, что Бог – это самое главное в жизни», – говорит отец Ярослав.

Фото: из личного архива иерея Ярослава Филиппова

«От врачей зависит только один процент, а 99 процентов – от Бога»

Тогда будущий священник со своей семьей жил в Менделеевске, но матери нужно было постоянно ездить в Казань на обследование и лечение.

«Я ездил вместе с ней. Когда ей приходилось ложиться в больницу, я оставался и ухаживал за ней, иногда ночевать приходилось в больничных коридорах. С собой я брал учебники, готовился поступать в медицинский университет, хотел помогать людям, быть полезным. В больничных коридорах я общался с врачами, профессорами. Там я был уже, можно сказать, постоянный житель, меня все знали, поэтому отвечали на мои вопросы. Больше всего меня поразила беседа с одним из профессоров. Он сказал: “Бывает так, что мы делаем свою работу, делаем вроде одно и то же, но один человек умирает, а другой – выживает. От нас зависит только один процент, а 99 процентов – от Бога”», – вспоминает отец Ярослав.

Он долго думал над словами профессора, а когда он учился уже в 11 классе, батюшка посоветовал ему поступать в семинарию.

«Эта радость – неописуемая, неземная, такого я никогда не испытывал»

«Как раз тогда со мной произошел случай. Я стоял в храме, и вдруг с меня как будто слетела завеса: пропала вся усталость, и я стал понимать все, что читают на литургии и о чем поет хор. Мне стало легко и очень радостно. Эта радость – неописуемая, неземная, такого я никогда не испытывал. Тогда я осознал – вот он, настоящий смысл жизни, он в Боге, в том, чтобы быть рядом с ним», – поделился отец Ярослав.

После этого случая молодой человек окончательно определился с выбором и решил поступать в семинарию. Он благополучно освоил богословские науки, а после выпускного отслужил в армии. Вернувшись, женился, и сегодня отец Ярослав уже многодетный отец – они с супругой воспитывают троих детей.

В марте 2022 года привычный уклад его жизни поменялся. Начались сборы гуманитарной помощи, дальние поездки в зону боевых действий.

«Осенью 2022 года на фронт ушел первый мобилизованный полк из Татарстана. Туда попал наш штукатур-маляр, который трудился в храме в Державино, который я восстанавливал. От него пришла весточка с просьбой помочь с гуманитарной помощью. Он рассказал, что они нуждаются в продовольствии и теплой одежде: что-то растеряли, что-то поели грызуны», – вспоминает иерей.

Силами двух своих приходов отец Ярослав стал собирать помощь для бойцов.

«Мы собрали целую фуру с едой и одеждой. Таких отправок было несколько, но часть наших посылок терялись по пути, и я решил, что надо ездить самому и лично передавать все в руки бойцам», – рассказывает отец Ярослав.

«Боец обрадовался, увидев священника, и попросил крестить его»

К марту 2023 года он уже сам ездил к бойцам: доставлял грузы, исповедовал, причащал, крестил.

«Тут ведь только одной беседой не обойтись. Поэтому когда появилась возможность поехать в зону СВО по контракту в должности священника, то я сразу согласился», – объяснил отец Ярослав.

Процесс согласования документов был долгим, но все получилось.

Отец Ярослав, по собственному признанию, много разговаривает с бойцами о том, что нужно бороться со своим страхом, быть смелыми и крепкими духом.

«Если не показывать им, как это все может быть на деле, то слово твое может быть не воспринято. Пока ты сам не прошел этот путь, не показал на примере заповедь о любви, ты не пример для них.

Они с оружием в руках защищают нашу Родину, а мы, священники, с другим оружием: с крестом, со словом, с таинствами – тоже защищаем свою Родину и помогаем воинам быть крепче духом и быть с Богом», – отметил священник.

Отец Ярослав рассказал, что, находясь на передовой, под обстрелами, многие люди меняют свое отношение к Богу.

«Там я познакомился со штурмовиком, он уже два года на войне, давно хотел креститься. Он уже взрослый состоявшийся мужчина, имеет семью, детей. Он подошел ко мне и сказал, что хочет креститься. Сказал, что здесь, на войне, всегда чувствует присутствие Бога. У него не раз возникали моменты, когда он должен был погибнуть: “Баба-яга” к ним в блиндаж закидывала кумулятивный снаряд, который прожигает весь накат, все, что сверху, несколько слоев бревен и песка. В этом блиндаже все разлетелось в щепки, а он остался целым. И таких случаев в его жизни было много: снаряды рядом скидывали, случались ранения, но он оставался жив. Увидев меня, он сказал: “Наконец-то я встретил священника”, – и сразу же попросил крестить его. Значит, все не зря», – подчеркнул отец Ярослав.