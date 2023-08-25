«Чувствуется, что он всегда рядом»: как живет храм без погибшего в зоне СВО отца Анатолия

Отец Анатолий отправился в зону СВО вместе с первой ротой батальона «Алга» для духовного окормления военнослужащих

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не как мы хотим, а как Бог даст»

Иерей Анатолий Григорьев отправился в зону СВО вместе с первой ротой батальона «Алга» для духовного окормления (наставничества, – прим. Т-и) военнослужащих. 9 сентября отец Анатолий и еще несколько бойцов погибли в результате массированного обстрела со стороны ВСУ.

Отец Анатолий был бывшим морпехом, настоятелем двух храмов, примерным семьянином и отцом четырех детей: трех дочерей и сына.

После смерти батюшки семья старается продолжать его дело – они всей душой болеют за храм Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района. В начале 2000-х годов отца Анатолия назначили настоятелем храма, от которого буквально сохранились лишь стены, да крыша. Обитель по-прежнему нуждается в восстановительных работах, но уже является полноценным местом для молитв.

После смерти батюшки семья старается продолжать его дело – они всей душой болеют за храм Богоявления Господня в селе Исаково Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Много времени здесь проводит семья Григорьевых. Матушка Нина продолжает работать заместителем председателя приходского совета, как и при жизни супруга. Тогда сам батюшка Анатолий занимал должность председателя, теперь же его сменил отец Сергий Тимофеев.

«Сейчас встречаем людей на службах, стараемся, хлопочем по храму. А так все с Божьей помощью. Как говорится, не как мы хотим, а как Бог даст. Надеемся, что у нас все получится, что храм вскоре предстанет во всей своей красе», – рассказывает Нина Григорьева.

В храме отца Анатолия все как дома: стеллажи с книгами, мягкая мебель, особенно бросается в глаза большое количество растений. Матушка Нина поделилась, что их в храм приносят верующие. Иногда эхом по храму проносится звук хлопающих крыльев, словно слетевших с небес ангелов, но это голуби, которые гнездятся на крыше.

«Когда батюшку только назначили сюда, здесь и ласточек много было. Они заброшенный храм использовали для гнездования», – вспоминает супруга священника.

В храме отца Анатолия все как дома Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он ездил с “Православной молодежью” в экспедиции по восстановлению храмов»

Вместе с матушкой мы поднялись на колокольню. Сверху открылся потрясающий вид на Свияжск и храм Положения Ризы Господней, расположенный в селе Тихий Плес, где отец Анатолий тоже в свое время был настоятелем и занимался его восстановлением.

«Он ездил с “Православной молодежью” в экспедиции по восстановлению храмов, и туда тоже приезжали они. Потом благочинный Верхнеуслонского района отец Пимен ему поручил заботу об этом храме, чтобы и там образовался приход и быстрее шло восстановление», – рассказывает Нина Григорьева.

Духовная жизнь в Тихом Плесе после этого и вправду стала более активной – в храме начали устраивать фестиваль «Звуки под сводом», он проходит там каждый год и по сей день. Начинается праздник с литургии, а потом идут концерты, экскурсии и проводятся сельские ярмарки.

С колокольни открывается потрясающий вид на Свияжск и храм Положения Ризы Господней, расположенный в селе Тихий Плес Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Жители ближайших сел с радостью участвуют, приносят свой урожай, выпечку. Особенно юматовские пирожки с солеными огурцами все любят. Если они есть, заканчиваются в первую очередь», – смеется женщина.

Проект по восстановлению храмов называется «Обретение». Верующая молодежь вместе с отцом Анатолием и другими священниками объехали больше десятка заброшенных церквей. Татарское Бурнашево, Косяково, Ходяшево, Юматово, Клянчено, Шарданово – это далеко не полный список мест, где отец Анатолий помогал восстанавливать храмы.

Матушка Нина: «Колокола эти он тоже сам заказывал. Такую вот большую память о себе оставил» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пока мы стоим на колокольне, матушка Нина вспоминает, как батюшка любил сам в колокола звонить – и перед службой, и после. Колокола эти он тоже сам заказывал. Такую вот память о себе оставил.

История этого храма уникальна и до сих пор не изучена полностью. Здесь во время восстановления нашли останки шести человек, один из которых умер ребенком.

«У одного из погребенных здесь между ребер нашли копье. Есть версия, что это люди, убитые во время гонений Ивана Грозного. Батюшка их здесь перезахоронил, поставил крест», – рассказывает Нина Григорьева.

Отец Анатолий восстановил заброшенный храм в честь Богоявления Господня в селе Исаково Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все, что здесь есть, все это благодаря людям»

Согласно историческим данным, однопрестольный каменный храм в честь Богоявления Господня в селе Исаково был построен в 1799 году на средства местных жителей, но крупных благотворителей в Исаково тогда не проживало. Лишь в 1905 году деньги на строительство приделов выделил купец Прибытков.

В годы советских репрессий церковь закрыли. Часть церковной утвари и святынь сохранили местные жители, и когда здесь, после нескольких десятилетий запустения, назначили настоятеля, люди стали возвращать то, что хранили у себя.

«Все, что здесь есть, все это благодаря людям. За свечи и требы платы тут как не было, так и нет. Все на добровольных пожертвованиях. Во всех храмах есть церковные лавки, а у нас нет. Мы можем дать крестики, но простые, не из золота», – объясняет матушка Нина.

«Все, что здесь есть, все это благодаря людям» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Население в Исаково небольшое, многие приезжают сюда только летом. Поэтому и на службах в будние дни еще при отце Анатолии собиралось лишь несколько старушек. А сегодня литургии служат только по большим праздникам.

«У нового настоятеля ведь еще один храм есть, в Казани, поэтому сюда только по праздникам приезжает. Тогда и народу много – из Зеленодольска, Казани, из соседних сел приезжают», – говорит супруга священника.

В храме сохранилась библиотека, которую организовал отец Анатолий. В списке книг православная и детская литература, молитвословы, Евангелие. В стороне стопкой лежат ветхие деревянные иконы, их привезли из другого храма.

В храме сохранилась библиотека, которую организовал отец Анатолий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дай Бог нам здесь пригодятся. Пока они у нас в таком виде. Нужна реставрация, но не знаем, возьмутся ли реставрировать их. Как называются эти образы, даже не знаем, тут не разобрать. Вот тут проглядывается всадник, скорее всего это Георгий Победоносец. Святых много, боишься ошибиться», – объясняет женщина.

Когда храм только начали восстанавливать, здесь нашли старинную икону Николая Чудотворца. Но в один из дней обнаружили, что она пропала, – окно в тот день оказалось разбито, сразу подумали о воровстве.

«Перед тем как это произошло, люди видели здесь мужчину с тросточкой, может, он любитель старины или коллекционер. С ним молодой парень был. Они долго стояли у иконы и разговаривали, потом она пропала. Батюшка пошел в полицию, а ему говорят: “Ты, наверное, сам украл”. Так и не нашли ее», – рассказывает Нина Григорьева.

В стороне стопкой лежат ветхие деревянные иконы, их привезли из другого храма Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец Анатолий не успел завершить все свои планы на храм

Занятый восстановлением храма отец Анатолий успевал участвовать в собраниях морпехов и десантников, помогал другим военным и даже участвовал в параде Победы.

«Он был в знаменной группе, сначала четыре года ходил со знаменем, потом нашелся человек повыше, и он стал ходить с саблей. Он всегда с таким трепетом к этому относился, тщательно готовил форму», – вспоминает женщина.

Еще отец Анатолий посвящал много времени воспитанию молодежи: беседовал с ними и о жизни, о семье и о вере.

«Когда батюшка с ними ездил в экспедиции, они молились утренней и вечерней молитвой, организовывали палаточный лагерь, батюшка вместе с ними трудился. Довольно плодотворно проходили эти поездки: они очищали храмы, готовили их к внешней реставрации, где-то кладку делали, где-то штукатурили. А под осень они собирались и обсуждали проделанную работу, строили планы на будущий год», – поделилась женщина.

Отец Анатолий посвящал много времени воспитанию молодежи Фото: vk.com/isakovo422503

Параллельно батюшка учился в семинарии, а когда пришло время писать диплом, началось бурное восстановление храма, и он решил с дипломом повременить, да так его и не написал.

После себя отец Анатолий оставил не только этот храм. Так вышло, что батюшка взрастил нескольких молодых священников.

«Сейчас в селе Клянчино, где тоже храм восстанавливали, алтарником служит Сергей Панин. Он здесь, у батюшки начинал читать, сейчас учится в семинарии. Бог даст, в дьяконы рукоположат. В этом храме у отца Анатолия много кто учился читать и петь. В больших городских храмах не всем суждено со свечой в алтарь зайти, а здесь они даже Апостола читают. Вот и я сама до сих пор учусь читать и петь», – поделилась матушка Нина.

Забавная история как-то произошла здесь с одним из учеников. Он готовился к утренней литургии, зачитался, а охранник его не заметил и запер на всю ночь.

«Утром я прихожу, храм уже открыли, а ученик этот ходит вокруг храма, ищет что-то. Я спрашиваю, что случилось. И он рассказал, как ночью услышал стук, а затем шаги, потом увидел, как вошел маленький человечек и сразу к алтарю. Схватил человечек подрясник и сквозь стену убежал. И вот он утром вышел следы искать, а их нет нигде. Мы не поверили ему сначала, но потом смотрим – подрясника и вправду нет. Позднее вспомнили о покойном Дмитрии, его батюшка называл старостой. Подрясник тот у него в алтаре остался висеть. Выходит, за подрясником приходил. Вот такое чудо», – рассказывает Нина Григорьева.

Отца Анатолия нет, а в храме все напоминает о нем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть чувство, что он всегда рядом, и действительно так оно и есть»

Отца Анатолия нет, а в храме все напоминает о нем, поделилась матушка.

«Чувствуется, что он всегда рядом, и действительно так оно и есть. Может быть, даже сейчас он здесь, просто нам не дано это видеть и слышать. У Бога все живы, у него нет мертвых, он всесущий: и на небе, и на земле. Во сне он, конечно, не снился, голос только его слышала. Когда в храм заходишь, кажется, что он тут, трудится где-то в храме», – рассказывает жена батюшки.

Она говорит, что в день его гибели предчувствий никаких не было. Он написал сообщение: «Ваш батюшка жив и здоров». Матушка Нина помнит, что это была суббота, вечером прошла служба, а потом она взяла в руки телефон.

«Он состоял в чате Морской пехоты, и вот я вижу: фотография его и подпись “Отец Анатолий ушел в вечный дозор”. Я не поверила, потому что его последние слова были: “Я тебя очень люблю, никому не верь, я вернусь, все будет хорошо”. Я стала звонить, узнавать, запаниковала. Подтверждений никаких не было. В пятницу, 16 сентября, я собиралась сюда в Исаково, и мне позвонили из военкомата, сказали, чтобы я была дома, приедет военком и глава администрации. Тогда нам все и сообщили», – вспоминает она.

Похоронили отца Анатолия на территории храма Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Похоронили отца Анатолия на территории храма. Проститься с ним пришли сотни прихожан, военных и официальных лиц.

«Говорят, что не бывает незаменимых, но это не про отца Анатолия. Это большая потеря для всех. Он был не только батюшкой, он стал другом для каждого из нас. Он оказывался там, где он был нужен больше всего. Он был настоящим воином», – говорили тогда об отце Анатолии те, кто пришел с ним проститься.

Семье вручили медаль «Патриота России», а 29 апреля, на Всероссийских соревнованиях по метанию ножей, в память о батюшке передали жене и детям орден Мужества.

Проститься с отцом Анатолием пришли сотни прихожан, военных и официальных лиц Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изменивший жизни сотен и тысяч людей

В память об отце Анатолии ребята из «Православной молодежи» сняли трогательный фильм. Желающих принять участие в нем было столько, что всех спикеров уместить в одной картине не смогли.

«Отец Анатолий был ярким светильником веры и правды. Воином Христовым, изменившим жизни сотен и тысяч людей», – говорят авторы фильма.

«Он помогал решать семейные проблемы, посещал колонии, ездил по военным частям. Окормлял он не только батальон “Алга”, но и “Тимер”, где не было своего священника. Он никогда никого не оставлял, никогда не подводил», – вспоминает матушка.

Женщина поделилась, что отец Анатолий, еще даже не будучи дьяконом, часто бывал в казанском СИЗО на Япеева.

«Тогда там содержались несовершеннолетние. Он ходил беседовать с ними. Было всякое, мельком слышала, что и литературу ему рвали арестованные. Естественно, чтобы найти общий язык с такими людьми, много сил нужно. 14 лет он ходил туда. В дальнейшем там сделали молельную комнату для православных и мусульман. Осужденные там даже в хоре пели, у них к батюшке было полное доверие», – утверждает она.

«Девиз морпехов – “Где мы, там победы”, поэтому он никогда не сдавался»

В завершение беседы матушка Нина рассказала, как отец Анатолий встал на путь веры. Началось все с его одноклассника, который стал священником, – это отец Сергий Петров, нынешний настоятель храма Сергия Радонежского в Казани.

«Отец Анатолий в юности мечтал попасть в морскую пехоту, так и случилось, служил он в Севастополе. Отец Сергий молился за него и духовно наставлял. Потом батюшка наш остался служить по контракту еще на год, там стал задумываться о смысле жизни и вере. А когда пришла пора контракт продлевать, его документы исчезли. Он поехал домой, стал подрабатывать в разных местах. И так сложилось, что отец Сергий отвез его в Нижегородскую область, в село Каменка к отцу Николаю. Это митрофорный, сильный священник, к нему приезжали со всей округи. Люди оставались там жить, ходили на проповеди, трудились. И батюшка наш к ним присоединился. Стал исповедоваться и причащаться, все чаще туда приезжать. И потом отец Николай сказал, что его сыну нужна помощь в восстановлении храма Параскевы Пятницы в Казани», – вспоминает она.

«Отец Анатолий в юности мечтал попасть в морскую пехоту. Так и случилось – служил он в Севастополе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так отец Анатолий стал трудиться в храме, где жил. Когда там начали проводить службы, встречал прихожан, потом стал помогать в алтаре. Сначала его рукоположили в дьяконы, потом он стал священником.

«Он посвящал себя служению Богу и людям, восстанавливал храмы и укреплял веру в людских сердцах. Отец Анатолий был военным, морпехом, а девиз их – “Где мы, там победы”, вот и батюшка никогда, ни при каких обстоятельствах не сдавался», – подытожила матушка Нина.