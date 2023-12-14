Волонтером года в Татарстане стала участница отправок гумпомощи в ЛНР и Белгородчину

Фото: Минмолодежи Татарстана

Волонтером 2023 года в Татарстане стала Мария Ефремова — участница сбора и отправок гуманитарной помощи в ЛНР и Белгородскую область. Также обладательница Гран-при является организатором волонтерского пункта в храме Серафима Саровского в Казани, сообщает Минмолодежи РТ.

Церемония награждения премии «Добрый Татарстан» прошла в рамках форума «Наш Татарстан». Награду победительнице вручил руководитель Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

«Рад приветствовать самых неравнодушных граждан нашей республики. С каждым годом все ярче горят глаза, которые несут добро и тепло тем, кто в этом нуждается. Один мудрец сказал, что если ты ждёшь похвалы, то ты не делаешь доброе дело, а его продаешь. Уверен, каждый из вас действует по велению сердца. Мир не будет прежним, и те процессы, через которые проходит наша страна, показывают, сколько у нас неравнодушных людей», — обратился он к участникам мероприятия.

Мухарлямов подчеркнул, что тема волонтерства в нашей стране не раз поднималась Президентом России Владимиром Путиным во время подведения «Итогов года». Это вновь подтверждает, что глава государства и Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяют большое внимание этому направлению.

Одним из доказательств этому стало создание премии «Добрый Татарстан», которой отмечают именно волонтеров, а не их проекты. Для участия в проекте поступило 302 заявки из 42 районов Татарстана.

«То, что наши граждане, начиная с подросткового возраста делают сегодня в разных областях — это действительно большой и яркий пример для подрастающего поколения», — подчеркнул глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фото волонтера года Татарстана – 2023 разместят на медиафасаде «Ак Барс Арены». Также до 31 декабря после объявления результатов премии изображение победителей всех номинаций можно будет увидеть на билбордах Казани и Набережных Челнов.

Подробнее о работе обладательницы Гран-при премии можно узнать из материала «Татар-информа» «Фронт идет через сердца»: бойцы, медики и волонтеры в историях с Донбасса. Интересна и предыстория ее поездок в Донбасс – перед началом спецоперации Мария Ефремова приняла участие в съемках фильма о детях, эвакуированных в начале Великой Отечественной войны в ТАССР. Почему она считает роль фельдшера детского дома судьбоносной – в материале «Мин сине сагынам»: в РТ сняли фильм о детях войны, а актеры повторили судьбы его героев