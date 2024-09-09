Мусоросжигательный завод под Казанью планируют достроить в 2026 году

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Мусоросжигательный завод под Казанью предполагается достроить до конца 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании «РТ-Инвест», сообщает РБК Татарстан.

При этом в компании заверили, что заявленная на старте проекта мощность завода энергоутилизации отходов в 550 тыс. тонн мусора в год будет сохранена.

Сменившая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova в качестве основного подрядчика китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. должна будет поставить ключевое оборудование в течение года. Оно соответствует российским и международным требованиям по экологическим нормам, отметили в «РТ-Инвест».

«В проектную документацию будут внесены корректировки. Отметим, что все обязательные государственные и общественные экспертизы проектной документации будут проведены повторно», — уточнили в пресс-службе компании. Ранее на необходимость новых экспертиз указал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

В начале июня стало известно, что компания «РТ-Инвест» возобновила строительство завода по сжиганию мусора под Казанью. О смене производителя ключевого оборудования было объявлено в мае: поставки установок от Hitachi Zosen Inova оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).

Впрочем, в апреле власти республики рассчитывали, что мусоросжигательный завод построят до конца 2025 года. Поводом для такого оптимизма стали ведшиеся уже к тому моменту переговоры с китайскими партнерами.