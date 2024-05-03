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Китайская компания поставит оборудование для МСЗ под Казанью
Ключевое оборудование для мусоросжигательного завода под Казанью произведет китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. Соответствующее соглашение с ней подписал мусорный оператор «РТ-Инвест», сообщает пресс-служба российской компании.
Проект по строительству МСЗ в Татарстане реализует ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», являющееся частью «РТ-Инвест». Соглашение было подписано в Москве с участием генерального директора китайской корпорации.
«Ключевое оборудование будет произведено в КНР на заводе компании, которая уже успешно реализовала более 250 проектов в Китае и в мире. <...> С запуском завода Казань станет первым городом в России, полностью отказавшимся от полигонного захоронения отходов», — заметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Оборудование будет произведено и поставлено в ближайший год. Все технологические параметры проекта останутся прежними, завод сможет перерабатывать 550 тыс. тонн отходов в год. Компания-производитель поставила оборудование для более чем 250 проектов «энергия из отходов» в Китае и восьми других странах (Бразилии, Вьетнаме, Германии, Индии, США, Таиланде, Шри-Ланке и Эфиопии).
По информации «РТ-Инвест», оборудование, которое будет поставлено, соответствует всем российским и международным экологическим нормам. Из-за выбора нового технологического партнера будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации.
Изначально оборудование для мусоросжигательного завода должен был произвести швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova. Но поставки установок оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).
Впрочем, в апреле стало известно, что мусоросжигательный завод в Татарстане хотят построить до конца 2025 года. Поводом для оптимизма руководства региона как раз и стали ведшиеся уже тогда переговоры с китайскими партнерами.
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