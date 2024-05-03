Китайская компания поставит оборудование для МСЗ под Казанью

Фото: стоп-кадр видео vk.com/msz_kazan

Ключевое оборудование для мусоросжигательного завода под Казанью произведет китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. Соответствующее соглашение с ней подписал мусорный оператор «РТ-Инвест», сообщает пресс-служба российской компании.

Проект по строительству МСЗ в Татарстане реализует ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», являющееся частью «РТ-Инвест». Соглашение было подписано в Москве с участием генерального директора китайской корпорации.

«Ключевое оборудование будет произведено в КНР на заводе компании, которая уже успешно реализовала более 250 проектов в Китае и в мире. <...> С запуском завода Казань станет первым городом в России, полностью отказавшимся от полигонного захоронения отходов», — заметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Оборудование будет произведено и поставлено в ближайший год. Все технологические параметры проекта останутся прежними, завод сможет перерабатывать 550 тыс. тонн отходов в год. Компания-производитель поставила оборудование для более чем 250 проектов «энергия из отходов» в Китае и восьми других странах (Бразилии, Вьетнаме, Германии, Индии, США, Таиланде, Шри-Ланке и Эфиопии).

По информации «РТ-Инвест», оборудование, которое будет поставлено, соответствует всем российским и международным экологическим нормам. Из-за выбора нового технологического партнера будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации.

Изначально оборудование для мусоросжигательного завода должен был произвести швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova. Но поставки установок оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).

Впрочем, в апреле стало известно, что мусоросжигательный завод в Татарстане хотят построить до конца 2025 года. Поводом для оптимизма руководства региона как раз и стали ведшиеся уже тогда переговоры с китайскими партнерами.