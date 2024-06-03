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Под Казанью возобновили строительство завода сжигания мусора
Под Казанью приступили к достраиванию завода по сжиганию мусора. Ранее строительство приостанавливали из-за трудностей с поставкой оборудования, пишет РБК Татарстан.
Напомним, в мае компания «РТ-Инвест», которая строит мусоросжигательный объект, заключила договор с производителем оборудования для термической переработки из КНР - Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry. Планируется, что китайские мощности поставят на казанском предприятии взамен швейцарских и японских, которые были ранее. Отметим, что эти страны отказались от поставки.
При этом, как заверили в пресс-службе «РТ-Инвест», оборудование от китайцев полностью соответствует российским и международным требованиям экологических норм. Первую партию устройств поставят в течение года.
Также в пресс-службе отметили, что сохранится и производственная мощность завода - 550 тыс. тонн отходов ежегодно.
Причем все виды экспертиз проектной документации по казанскому мусоросжигательному заводу проведут повторно. Их начнут организовывать как только инвестор «завяжется» со своими партнерами, определится с техсоставом оборудования и внесет соответствующие изменения в документы проекта.
В целом строительство казанского завода по сжиганию мусора хотят закончить в 2025 году.
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