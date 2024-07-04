Проект мусоросжигательного завода под Казанью ждут корректировки

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В проектно-сметную документацию по строительству мусоросжигательного завода под Казанью вносятся изменения, после чего ее отправят для прохождения необходимых экспертиз. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов, сообщает РБК Татарстан.

«<...> по предыдущему проекту экспертиза закончилась. <...> Сейчас, исходя из договоренностей, которые имеются по оборудованию, вносится корректировка в проектно-сметную документацию, и после ее подготовки будет прохождение повторной экспертизы, в том числе экологической и строительной», — пояснил первый замглавы Минстроя РТ.

При этом, по словам Фролова, инвестор проработал вопрос с потенциальными поставщиками оборудования, хотя у властей Татарстана нет информации о заключении контрактов с ними.

Сроки, которые понадобятся на внесение изменений в проект, не зафиксированы, в связи с чем Минстрой республики направил инвестору официальный запрос, уточнил собеседник издания.

«Для нас, конечно, важно понять экологические последствия, то есть основной вопрос — прохождение экологической экспертизы в части технологии очистки дыма. Нам очень важно, какие у объекта будут мощности, на какие объемы необходимо будет ориентироваться», — подчеркнул Алексей Фролов.

В начале июня стало известно, что компания «РТ-Инвест» возобновила строительство завода по сжиганию мусора под Казанью. Еще в мае мусорный инвестор объявил, что ключевое оборудование для МСЗ произведет китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd.

Изначально оборудование для мусоросжигательного завода должен был произвести швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova. Но поставки установок оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).

Впрочем, в апреле стало известно, что мусоросжигательный завод в Татарстане хотят построить до конца 2025 года. Поводом для оптимизма руководства региона как раз и стали ведшиеся уже тогда переговоры с китайскими партнерами.