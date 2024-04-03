Минниханов: Геополитическая ситуация негативно сказалась на энергетике Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Нынешняя геополитическая обстановка и уход из России иностранных компаний негативно сказались на реализации некоторых важных для Татарстана проектов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил сегодня на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Кроме того, по словам Рустама Минниханова, возникли трудности с эксплуатацией иностранного генерирующего оборудования и поставкой запчастей к нему. Например, на всех трех казанских ТЭЦ стоит оборудование, произведенное корпорацией General Electric, которая отказалась от обязательств по выполнению сервисных услуг.

Помимо этого, на рынке образовался дефицит отечественного оборудования. В первую очередь речь идет о турбинах большой мощности, констатировал Раис РТ.

При этом стоимость такого оборудования гораздо выше зарубежных аналогов, а нехватка производственных мощностей в стране приводит к увеличению срока изготовления. Так, повышенный спрос на оборудование сдвинул срок ввода новых мощностей на Нижнекамской ТЭЦ на три года, отметил он.

Вместе с тем в электросетевом хозяйстве Татарстана наблюдается стабильная ситуация. В республике, по оценке Минниханова, фактически создан электротехнический кластер по производству оборудования и комплектующих для сетевиков. Это, перечислил он, завод «Таткабель», «ЭлектроОптима», «ЭнергоИнновации», «Электрощит», производитель интеллектуальных приборов и щитов «Промэнерго» и технопарк по производству микроэлектроники и высоковольтной кабельной арматуры.

Впрочем, Рустам Минниханов уверен, что существуют вопросы, которые необходимо решать на федеральном уровне. В нынешних условиях это касается в том числе дефиците отечественного энергетического оборудования большей мощности, пояснил Раис Татарстана.

В том же докладе руководитель республики рассказал, что регион ежегодно вырабатывает 28 млрд кВт·ч электроэнергии.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) проходит с 3 по 5 апреля. Как ранее рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.