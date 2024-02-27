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Общество 27 февраля 2024 17:03

Шадриков объяснил причины приостановки строительства завода по переработке мусора

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О приостановке строительства завода по термической переработке мусора под Казанью из-за антироссийских санкций сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Изначально говорили, что санкций на экологию не будет. В итоге сейчас мы с вами понимаем, что время поменялось. В данный момент работы приостановлены», — пояснил спикер.

В связи с этим Шадриков напомнил, что завод проектировался под установки швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova. Поставки оборудования в настоящее время невозможны из-за санкций. Тем не менее министр отметил, что «энергетическая утилизация ТКО — единственное решение».

#Экология #Александр Шадриков #мсз #мсз в рт
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