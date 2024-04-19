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Мусоросжигательный завод в Татарстане хотят построить до конца 2025 года
Инвестор планирует реализовать проект по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане до конца 2025 года. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.
«Сейчас строительная часть на паузе. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично. Называет срок – конец 2025 года», – рассказал глава Правительства РТ.
Песошин отметил, что инвестор столкнулся с рядом сложностей по оборудованию. На сегодня завершены все строительные работы, которые предшествуют этапу монтажа оборудования. Это составляет 24-25% от всех строительных работ, уточнил спикер.
«Проект реализуется не так хорошо, как хотелось бы, и не так, как обычно строятся объекты в республике», – подчеркнул он.
Инвестором по строительству мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе Татарстана является ООО «Альтернативная генерирующая компания – 2».
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