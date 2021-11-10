Мурашко заявил о невозможности пока точно назвать защитный уровень антител к Covid-19

Уровень антител, достаточный для защиты от нового коронавируса SARS-CoV-2, пока нельзя определить достаточно достоверно. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, передает ТАСС.

«Пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител [на] 100% гарантирует стерильность, потому что все равно на слизистую попадает инфекция», — объяснил ситуацию глава Минздрава.

При этом Мурашко подчеркнул, что после распространения дельта-штамма Covid-19 важно сохранять высокий базовый уровень антител. Именно поэтому и появились новые рекомендации ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев.

Ранее директор создавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 нейтрализующих единиц антител могут полностью защитить от дельта-варианта коронавируса.

При этом Минздрав РФ предупредил, что дельта-штамм Covid-19, ранее известный как индийский штамм, может ускользать от антител, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.