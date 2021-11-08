Гинцбург награжден орденом Александра Невского за заслуги в здравоохранении

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи“», — сказано в документе.

Академик РАН Александр Гинцбург — один из ведущих российских исследователей, работающих в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Автор более 300 научных работ. Помимо прочего, он руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Александр Гинцбург обратил внимание на бесполезность ограничений

в отрыве от вакцинации против коронавируса и назвал титр антител, необходимый для защиты от дельта-штамма Covid-19.