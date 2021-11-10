В России новая волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих

Новая волна коронавируса распространяется по России быстрее, чем предыдущие, а фаза осложнения болезни наступает быстрее, чем во время распространения уханьского штамма. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — отметил глава Минздрава.

Сейчас под наблюдением врачей находятся около 1,33 млн россиян с коронавирусом. По словам Мурашко, 70% из 300 тыс. коек для болеющих коронавирусом укомплектованы оборудованием для кислородотерапии.

«На сегодняшний день у нас развернуто 300 тыс. коек, включая ресурсы федеральных учреждений. Близко к 70% коек у нас обеспечены кислород для тех пациентов, которые нуждаются в кислородотерапии», — подчеркнул министр.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия достигла максимальных темпов вакцинации от коронавируса с начала прививочной кампании — более 700 человек на 100 тыс. населения ежедневно.

«Мы приблизились к максимальным темпам вакцинации, они у нас были в середине июля. Сейчас [этот показатель] составляет где-то 742 человека на 100 тыс. населения в сутки», — пояснил Мурашко.

Сегодня в РФ продолжается активная прививочная кампания. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.