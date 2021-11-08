Гинцбург: 300 антител защищают от дельта-штамма коронавируса полностью

300 нейтрализующих единиц антител (единица измерения, введенная ВОЗ для унификации) могут полностью защитить от дельта-штамма коронавируса. Об этом в интервью с «Известиями» заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от „Дельты“ полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“, — прокомментировал специалист. — Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения Covid-19».

Гинцбург отметил, что такие результаты были получены по итогам исследования, проведенного научным центром вместе с Департаментом здравоохранения Москвы. Участниками стали 4 тыс. москвичей.