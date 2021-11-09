news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
9 ноября 2021  11:20

Минздрав: Дельта-штамм может ускользать от антител к Covid-19

news_top_970_100

Дельта-штамм коронавируса способен обходить нейтрализующие антитела и приводить к более тяжелому течению болезни. Такими выводами поделился внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По его словам, данная мутация по свойствам сильно отличается от обычного варианта вируса, который циркулировал в начале пандемии.

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, и он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода», — объяснил специалист во время пленарного заседания X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

#Коронавирус #антитела
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное