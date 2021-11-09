Минздрав: Дельта-штамм может ускользать от антител к Covid-19

Дельта-штамм коронавируса способен обходить нейтрализующие антитела и приводить к более тяжелому течению болезни. Такими выводами поделился внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По его словам, данная мутация по свойствам сильно отличается от обычного варианта вируса, который циркулировал в начале пандемии.

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, и он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода», — объяснил специалист во время пленарного заседания X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».